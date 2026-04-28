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Gol Caracol  / Luis Enrique, sin temor; advirtió al Bayern Múnich para el partido de vuelta en Champions

Luis Enrique, sin temor; advirtió al Bayern Múnich para el partido de vuelta en Champions

Dejando atrás el juego de ida, donde PSG ganó 5-4, el entrenador español, Luis Enrique, ya piensa en el encuentro definitivo y dejó una frase 'picante'.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Enrique, entrenador español del PSG, dando indicaciones en el partido contra Bayern Múnich, por la Champions League
Luis Enrique, entrenador español del PSG, dando indicaciones en el partido contra Bayern Múnich, por la Champions League
AFP

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