Luis Díaz se ganó los elogios de Marquinhos, tras su gol contra PSG en Champions League

Luis Díaz sigue imparable. Este martes 28 de abril, por la ida de las semifinales de la Champions League, dijo presente en el Parque de los Príncipes. Y es que se reportó con un gol en la derrota 5-4 de Bayern Múnich contra PSG. Dicha anotación llegó al minuto 68', luego de ganarle a Marquinhos en el mano a mano y definir con un potente remate imposible de atajar.

Justamente, el defensa central brasileño analizó dicha acción y no se guardó ni un solo elogio para el guajiro. "Es un campeón. Lo veo desde la época de Liverpool, también lo que hace en la Selección Colombia. Jugar con él, en el uno contra uno, es muy difícil y más porque yo ya tenía la amarilla. El árbitro fue muy duro y estricto en esa decisión", afirmó de entrada.

"Eso hizo que me fuera complicado el resto del partido, más defender a un jugador como 'Lucho'. Pienso que hicimos un buen trabajo en defensa, más allá de que en esa jugada puntual, perdimos el balón en un momento donde estábamos arriba y, por eso, quedé solo. Sin embargo, agradezco a mis compañeros por el esfuerzo y lo que hicieron en el partido", sentenció.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra PSG en Champions League AFP

Declaraciones de Marquinhos sobre Luis Díaz en Champions League

¿Quién ganó el duelo entre Luis Díaz y Marquinhos? 🤔🔥



🎙️: "Es un CAMPEÓN. Lo veo desde Liverpool y Colombia. Es muy difícil en duelos 1vs1 y aún más teniendo amarilla".



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Opinión de Dayot Upamecano sobre PSG 5-4 Bayern Múnich

El defensa del Bayern Múnich, Dayot Upamecano, aseguró que la semifinal contra el París Saint-Germain está abierta, pese a la ventaja que los franceses consiguieron en la ida, 5-4.

"Queríamos ganar, está claro, pero nos queda un partido en casa y nada está decidido. Será un partido para los grandes, con mucha intensidad", señaló el francés en la televisión oficial.

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"Tenemos que demostrar que estamos en casa, que aun hay opciones. Ellos tienen que venir al Allianz y nosotros vamos a defender nuestros colores", agregó.