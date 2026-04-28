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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se ganó los elogios de Marquinhos, tras su gol contra PSG en Champions League

Luis Díaz se ganó los elogios de Marquinhos, tras su gol contra PSG en Champions League

A pesar de haberlo sufrido a lo largo de todo el partido, el defensa central brasileño no tuvo problema en resaltar las virtudes del colombiano, Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League
Getty Images

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