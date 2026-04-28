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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Erling Haaland y su publicación, con Luis Díaz como protagonista, tras PSG vs Bayern Múnich

Erling Haaland y su publicación, con Luis Díaz como protagonista, tras PSG vs Bayern Múnich

El delantero colombiano, Luis Díaz, fue el foco de un posteo del noruego del Manchester City, quien no ocultó su admiración por lo visto en Champions League.

Por: AFP
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz anotó un gol para Bayern Múnich contra PSG, por la Champions League
Luis Díaz anotó un gol para Bayern Múnich contra PSG, por la Champions League
Getty Images

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