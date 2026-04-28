Erling Haaland y su publicación, con Luis Díaz como protagonista, tras PSG vs Bayern Múnich

En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Múnich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.

Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65') y del colombiano Luis Díaz (69') reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.

Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24' y 56') y Ousmane Dembélé (45+5' de penal y 58') y el tanto de João Neves (33'), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17' de penal) y Michael Olise (41').

El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.



Luis Díaz, atacante colombiano, marcó un gol para Bayern Múnich contra PSG en Champions League AFP

Publicidad

Y es que el partido de ida de las semifinales de Champions League, entre PSG y Bayern Múnich, dio de qué hablar en el mundo, hasta el punto de que una estrella como Erling Haaland se pronunció en sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, publicó una historia con Luis Díaz como protagonista, escribiendo el mensaje: "esto es fútbol".