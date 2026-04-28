Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz sorprendió a Luis Enrique; "madre mía, de dónde salen esa clase de jugadores"

Luis Díaz sorprendió a Luis Enrique; "madre mía, de dónde salen esa clase de jugadores"

Además de haber marcado un gol para Bayern Múnich, Luis Díaz fue un constante dolor de cabeza para PSG y, por eso, se llevó los elogios del entrenador español.

Por: AFP
Actualizado: 28 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, atacante colombiano, marcó un gol para Bayern Múnich contra PSG en Champions League
Luis Díaz, atacante colombiano, marcó un gol para Bayern Múnich contra PSG en Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad