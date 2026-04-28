Luis Díaz sorprendió a Luis Enrique; "madre mía, de dónde salen esa clase de jugadores"

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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, admitió que el partido ganado 5-4 al Bayern Múnich, este martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones europea, fue imprevisible y difícil, como vaticina que será también el choque de vuelta de la próxima semana.
"Nunca había visto un partido con este ritmo. Tenemos que felicitar al rival y a los jugadores. Cuando vas ganando 5-2, el rival tiene entonces que arriesgar mucho y ellos han demostrado que son un equipo de primer nivel. Hoy ha sido difícil y el partido de vuelta va a ser difícil", declaró el técnico español a la televisión Canal+.
Luis Enrique admitió también que le costaba valorar si su equipo había merecido la victoria o no por el guión loco que tuvo el partido.
El PSG empezó perdiendo, antes de remontar 2-1 y de que el Bayern igualara 2-2. Justo antes del descanso los franceses se distanciaron de penal y en la segunda mitad llegaron a ponerse con 5-2 a favor, antes de que los alemanes redujeran en menos de diez minutos hasta el 5-4 definitivo.
"Estamos muy contentos. Creo que merecemos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble", sonrió.
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Y los elogios para el rival no faltaron. "Ellos empezaron mejor el partido. Sus dos extremos, Michael Olise y Luis Díaz, madre mía, de dónde salen esa clase de jugadores. Nos costó un poco, pero después le dimos vuelta al juego, gracias a la calidad de jugadores que tenemos y al apoyo de la gente, con tanta energía", dijo.
"En el descanso, nos calmamos un poco, bajamos revoluciones y, en la segunda parte, lo hicimos bien. Nos pusimos 5-2 y fallamos, ya que bajamos la intensidad porque creíamos que teníamos algo y nos hicieron dos goles. Igual, hubiera firmado este resultado", sentenció.
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