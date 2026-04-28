Luis Díaz sorprendió a Luis Enrique; "madre mía, de dónde salen esa clase de jugadores"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, admitió que el partido ganado 5-4 al Bayern Múnich, este martes en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones europea, fue imprevisible y difícil, como vaticina que será también el choque de vuelta de la próxima semana.

"Nunca había visto un partido con este ritmo. Tenemos que felicitar al rival y a los jugadores. Cuando vas ganando 5-2, el rival tiene entonces que arriesgar mucho y ellos han demostrado que son un equipo de primer nivel. Hoy ha sido difícil y el partido de vuelta va a ser difícil", declaró el técnico español a la televisión Canal+.

Luis Enrique admitió también que le costaba valorar si su equipo había merecido la victoria o no por el guión loco que tuvo el partido.

El PSG empezó perdiendo, antes de remontar 2-1 y de que el Bayern igualara 2-2. Justo antes del descanso los franceses se distanciaron de penal y en la segunda mitad llegaron a ponerse con 5-2 a favor, antes de que los alemanes redujeran en menos de diez minutos hasta el 5-4 definitivo.



"Estamos muy contentos. Creo que merecemos ganar, pero también merecimos el empate. Incluso hubiéramos merecido perder. Este partido ha sido increíble", sonrió.

Luis Díaz anotó un gol para Bayern Múnich contra PSG, por la Champions League Getty Images

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Y los elogios para el rival no faltaron. "Ellos empezaron mejor el partido. Sus dos extremos, Michael Olise y Luis Díaz, madre mía, de dónde salen esa clase de jugadores. Nos costó un poco, pero después le dimos vuelta al juego, gracias a la calidad de jugadores que tenemos y al apoyo de la gente, con tanta energía", dijo.

"En el descanso, nos calmamos un poco, bajamos revoluciones y, en la segunda parte, lo hicimos bien. Nos pusimos 5-2 y fallamos, ya que bajamos la intensidad porque creíamos que teníamos algo y nos hicieron dos goles. Igual, hubiera firmado este resultado", sentenció.