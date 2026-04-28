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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "En Liverpool haber vendido a Luis Díaz fue un delito"; lo ven jugar en Bayern Múnich y 'mueren'

"En Liverpool haber vendido a Luis Díaz fue un delito"; lo ven jugar en Bayern Múnich y 'mueren'

Luis Díaz fue uno de los destacados del 5-4 de PSG sobre Bayern Múnich en la Champions League y de inmediato se presentó reacción en redes desde Liverpool.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 28 de abr, 2026
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PSG vs Bayern Múnich
PSG vs. Bayern Múnich, la semifinal de Champions League con jugadas vibrantes de inicio a fin.
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del Bayern Múnich

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