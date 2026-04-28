"En Liverpool haber vendido a Luis Díaz fue un delito"; lo ven jugar en Bayern Múnich y 'mueren'

Luis Díaz fue uno de los jugadores destacados, pese a la derrota 5-4 de Bayern Munich frente a PSG este martes, en el duelo de ida de la semifinal de la Champions League 2025/20266. Durante los 90 minutos, el atacante colombiano fue una constante amenaza para los defensores de los dirigidos por Luis Enrique e hizo su aporte en un duelo de ida y vuelta, de repetidas posibilidades de anotar para bando y bando y de emociones en cada jugada, desborde o centro que llovió sobre las dos áreas.

Díaz Marulanda se hizo sentir desde los primeros minutos, cuando tras una descolgada provocó una amarilla para Marquiños, quien obstruyó su camino, e instantes después, al número '14' de los bávaros le hicieron una falta en plena área, que fue sancionada como penalti. Harry Kane ejecutó de forma acertada y abrió el marcador.

Como si eso no fuera poco, en la parte complementaria 'Luchito' apareció cuando los 'bávaros' más lo necesitaban mostrando toda su técnica para controlar el balón, engañar a un defensor del PSG y definir para dictar el definitivo 5-4, que dejó la serie abierta para el próximo 6 de mayo en territorio alemán.

Ante tan impresionante juego entre franceses y alemanes, desde la ciudad de Liverpool, sede del antiguo club del nacido en Barrancas, en la Guajira, llegó un contundente mensaje en redes sociales de un reconocido seguidor de los 'reds'.



"Vender a Luis Díaz es un delito que merece despido. Hughes y Edwards, altos directivos del club de la Premier League, deberían ser despedidos solo por esa decisión", se leyó en un posteo de John Sullivan, en 'X'.

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"46 contribuciones de goles en 47 partidos, ahora en la presente temporada. Es indiscutiblemente el jugador más infravalorado en la historia del Liverpool — un talento de clase mundial absoluto", remató Sullivan, a quien le llegaron de inmediato múltiples reacciones de otros seguidores del conjunto que dirige Arne Slot.

En la actualidad las estadísticas de Liverpool no son para nada alentadoras, como quiera que fueron eliminados de Champions a manos de PSG y en la Liga de Inglaterra hace rato dejaron de pelear el título y son cuartos con 58 puntos, a 15 unidades del líder Arsenal.

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