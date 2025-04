La verdadera razón del papelón del Real Madrid; reveladora imagen de Ancelotti ignorado

Luego de la derrota del Real Madrid 0-3 frente a Arsenal por el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League , dos jugadores de los 'merengues' dejaron ver su desacuerdo con Carlo Ancelotti al escuchar algunas instrucciones del DT en la mitad del juego.

La 'casa blanca' pasa por una semana critica tras las dos derrotas consecutivas, tanto en liga como en el certamen internacional, que complica sus aspiraciones al título en ambas competiciones.

El juego que se disputó en el Emirates Staium, presentó una polémica escena durante el compromiso, protagonizada por el DT Carlo Ancelotti y sus jugadores Camavinga y Jude Bellingham, luego de que al borde de la línea del banquillo técnico, el estratega italiano les diera instrucciones a ambos futbolistas, pero ellos mostraran con cara de desagrado su desacuerdo.

El volante inglés, mientras tomaba agua, mostraba su desinterés con las palabras de Ancelotti y se fue del lugar para reanudar el juego sin responder ninguna palabra al entrenador. Así mismo, el número '6' del Madrid, trató de aconsejar con movimientos diferentes a lo que decía el entrenador, pero también mostró desacuerdo y se fue a la mitad del campo.

La discusión de Ancelotti con Camavinga y Bellingham, que niega con la cabeza tras escuchar a su entrenadorpic.twitter.com/ycw2zmMrsi — BeSoccer (@besoccer_ES) April 8, 2025

Lo cierto es que la situación de los 'merengues' no es buena tanto en lo futbolístico, ni en cuanto a la relación con el técnico, ya que no es la primera vez que se muestra la mala relación de Ancelotti con varios de los futbolistas de la plantilla, y que conlleva a que los resultados no los favorezca en algunas competiciones.

Finalmente, el conjunto español cayó abruptamente con tres goles abajo de marcador, que tendrá la difícil tarea de remontar en casa, si quiere pasar a los cuatro mejores de la contienda internacional, para volver a ganar la Champions League.

La situación es similar en liga, pues, tras su última derrota frente a Valencia, complicaron sus aspiraciones de pelear por el liderato frente al Barcelona, que los supera con cuatro puntos de diferencia, a los dirigidos por Carlo Ancelotti, a falta de tan solo siete jornadas de terminar la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El equipo de Kylian Mbappé y compañía, visitarán a Alavés antes del juego de vuelta frente a los 'gunners'. Este partido por liga será el día domingo 13 de abril, a las 9:15 de la mañana (hora de Colombia), por la fecha 31 de la Liga de España, y tres días después (miércoles 16 de abril), volverán al Santiago Bernabéu al recibir a Arsenal en el juego de vuelta de la Liga de Campeones.