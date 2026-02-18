Síguenos en:
Gianluca Prestianni niegan acusaciones de racismo de Vinícius; "malinterpretó lo que escuchó"

El partido entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League, se robó los focos por los señalamientos de Vinícius Jr contra Gianluca Prestianni. "Me dijo 'Mono", dijo el extremo brasileño.

Por: AFP
Actualizado: 18 de feb, 2026
Gianluca Prestianni fue acusado por Vinícius Jr. de realizar insultos racistas.
AFP.

