Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Era para expulsión de Miguel Borja?; la dura falta que cometió en Boca Juniors vs. River Plate

¿Era para expulsión de Miguel Borja?; la dura falta que cometió en Boca Juniors vs. River Plate

El delantero cordobés protagonizó una dura infracción a un rival en medio de Boca Juniors vs. River Plate en la Bombonera. ¡Acá el video de la acción de Miguel Borja!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Ángel Borja, jugador colombiano de River Plate.
Miguel Ángel Borja, jugador colombiano de River Plate.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad