¿Era para expulsión de Miguel Borja?; la dura falta que cometió en Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors y River Plate se enfrentaron en un nuevo superclásico del fútbol argentino, este vez en la Bombonera. En la 'banda cruzada' hicieron presencia en el campo de juego, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Borja; siendo el cordobés protagonista de una dura falta a un rival.

El popular 'Colibrí' ingresó para la parte complementaria, y en medio de una acción en la ofensiva, terminó por propinarle un planchazo a Ayrton Costa, quien inmediatamente se tiró al césped adolorido. La intensidad con la que entró Borja fue brutal, que los hinchas de Boca reclamaron la roja para el '9'. Sólo vio la tarjeta amarilla.

Vea acá la dura plancha que cometió Miguel Borja en Boca Juniors vs. River Plate:

