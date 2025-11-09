¿Jhon Arias de vuelta al fútbol de Sudamérica?; el colombiano no la pasa bien en Wolverhampton

La aventura europea de Jhon Arias, por el momento, no ha sido la esperada. Irse a jugar al 'viejo continente' es la ilusión de muchos jugadores, pero retornar nuevamente a Sudamérica no se da con mucha frecuencia. Esos son los rumores que han rondado el fin de semana sobre el extremo chocoano, que no la pasa nada bien en el Wolverhampton.

Arias Andrade, de 28 años, ha jugado sólo 12 partidos con los 'lobos', teniendo un aporte nulo en cuanto a goles y asistencias. En la Premier League su equipo es último con dos puntos sumados en once jornadas; resultados que acabaron en el despido del técnico Vitor Pereira y al director deportivo Domenico Teti, quienes llevaron a Jhon Adolfo a dicha escuadra. Las noticias que llegan son que el 'cafetero' podría tener un pronto regreso al Fluminense.

Jhon Arias en Wolverhampton vs. Burnley. Getty Images.

Todo esto parte de unas declaraciones de Ademar Arrais, candidato a la presidente de Fluminense.



¿Jhon Arias y una posible vuelta al Fluminense?

Así las cosas, Arrais conversó con el programa 'Jornada 1902' y allí indicó lo siguiente: "Voy a decir una cosa ahora mismo. Es la primera vez que lo digo, y vamos a intentarlo. Vamos a gestionar la repatriación de Arias (Jhon) y Nino, como mínimo. No digo que lo vaya a conseguir, digo que no escatimaré esfuerzos para repatriarlos, porque es inaceptable que se haga lo que se hizo con el equipo del Fluminense. Y con otros jugadores, en cambio, a quienes se les dieron contratos absurdos, nos sentaremos a hablar".

Jhon Arias es considerado como una de las estrellas del Fluminense, club donde dejó su huella, levantó varios títulos y se ganó el cariño de los 'torcedores' del conjunto de Río de Janeiro. Su labor fue clave para la conquista de la Copa Libertadores de América para el 'flu' en 2023, y hace poco su nombre se leyó en el listado a formar el once ideal de los premios 'The Best' de la FIFA.



¿Hasta cuándo tiene contrato Jhon Arias con Wolverhampton?

El extremo chocoano firmó un vínculo contractual con los 'lobos' hasta el 30 de junio de 2029. Según indica 'Transfermakert', página especializada en fichajes, el valor en el mercado de Arias es de 17 millones de euros.

Recordemos que Jhon arribó para esta temporada al fútbol inglés procedente del Fluminense, tras un buen Mundial de Clubes. wolverhampton pagó algo más de 20 millones de euros por la figura de la Selección Colombia.