Bolivia y un partido clave con el Mundial 2026 en la mira; se enfrenta con un afitrión

La selección de fútbol de Bolivia recibirá este domingo en un partido amistoso a su similar de México, una de las anfitrionas del Mundial 2026, en la que será su última prueba de cara a la repesca en la que la Verde buscará en marzo un cupo a la cita universal.

La última vez que ambos equipos se midieron fue también en un amistoso disputado en Chicago, en mayo de 2024, dentro de sus respectivas preparaciones hacia la Copa América que se jugó ese año en Estados Unidos.

Aquel encuentro terminó con un triunfo por la mínima cuenta para el Tri, con gol anotado por Efraín Álvarez.

México se sitúa en el puesto 16 de la más reciente clasificación mundial masculina de la FIFA y Bolivia está en el lugar 76.



Ambas selecciones llegan al encuentro tras medirse en partidos amistosos con Panamá, Bolivia con un empate a uno y México con un triunfo por 0-1, gracias a un autogol en el minuto 90+3.

El encuentro con México será el último amistoso que disputará Bolivia dentro de su preparación al repechaje para el Mundial 2026, en la que el próximo 26 de marzo jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak.

Selección Bolivia Mundial 2026 Eliminatorias - Foto: AFP

Para el encuentro contra el Tri, el seleccionador boliviano Óscar Villegas podría hacer cambios en la zaga de la Verde, incluido el ingreso de Marcelo Tórrez, que milita en la división sub-20 del Santos brasileño, por Diego Arroyo, que se lesionó en el reciente amistoso ante Panamá.

También es posible que en la delantera ingrese desde el inicio Willan Álvarez, que fue suplente en el anterior partido, o el paraguayo-boliviano Juan Godoy, convocado a último minuto por Villegas para reforzar el ataque de la Verde.

Por su parte, la selección mexicana sentirá la baja del centrocampista Gilberto Mora, del Xolos de Tijuana, por "molestias físicas" que arrastra desde las primeras jornadas de la Liga Mx.

En su lugar, fue llamado Alexis Gutiérrez, quien fue suplente ante Panamá.

Es probable que el seleccionador mexicano, Javier 'Vasco' Aguirre, realice algunos cambios respecto al equipo alineado contra los canaleros, por lo que podría entrar en el arco Luis Malangón; en la zaga, Jorge Sánchez y Armando González en la línea ofensiva.

Aguirre ha señalado que los amistosos ante Panamá y Bolivia le servirán para "despejar dudas" en la futura conformación de la selección, que junto a Canadá y Estados Unidos, acogerá el Mundial 2026.

- Alineaciones probables:

Bolivia: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Marcelo Tórrez, Ervin Vaca; Antonio Melgar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Willan Álvarez y Juan Godoy.

Técnico: Óscar Villegas.

México: Luis Malagón; Israel Reyes, Everardo López, Erik Lira, Jorge Sánchez; Bryan González, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Alexis Gutiérrez; Brian Gutiérrez y Armando Gonzalez.

Técniro: Javier Aguirre.

Estadio: Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de Santa Cruz.