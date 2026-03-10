"Yo no peleé con ningún jugador, ni con nadie del cuerpo técnico de la Selección Colombia"

Jhon Durán no aguantó más, decidió hablar a través de sus redes sociales, y de esa manera salir al paso de los rumores que hay sobre supuestas peleas y discusiones que tuvo en la Selección Colombia, ya que entre lesiones y cambios de equipo, no ha vuelto a ser convocado a la 'tricolor'.

Así las cosas, el joven delantero antioqueño aprovechó su cuenta de Instagram, para junto a una camiseta del combinado patrio, apuntar contra Carlos 'Pibe' Valderrama, quien habló en las recientes horas de él, y también para mostrar su enojo por lo que se viene hablando de él.



El mensaje de Jhon Durán, negando peleas en la Selección Colombia

Hola, buena tarde. Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo por hablar o aparentar.

Pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona.

La VERDAD: yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Eso es FALSO!!!



Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste y no lo crean.

Jhon Durán en Selección Colombia AFP

A ustedes es tan fácil engañarlos con una falsa humildad, que por eso siempre prefiero decir las cosas como son y no maquillar ni falsear nada para quedar bien con nadie.

Y por último quiero decir que uno como periodista, o mucho menos como jugador “retirado”, no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen, ¿vale?

El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico, que las exponga, a ver quién queda como mentiroso y difamador.

Es muy comprometedor hablar por hablar; si tienes un micrófono y una cámara, su misión es informar y transmitir la verdad; NO para desinformar y mucho menos mentir, en perjuicio de la dignidad e imagen de una persona a quien ni siquiera conoce.

Cabe recordar que la última vez que Jhon Durán jugó con la Selección Colombia fue el 6 de junio de 2026, en el empate sin goles contra Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, saliendo en el entretiempo y luego de la concentración, por problemas en su espalda, por lo que no pudo viajar para el duelo frente a Argentina, en Buenos Aires.

Desde ese momento, entre cambios de equipos y lesiones, el joven delantero no ha vuelto a ser parte de la 'tricolor', ni en el remate de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, ni tampoco en los partidos preparatorios hacia la Copa del Mundo del presente año en Estados Unidos, México y Canadá, donde no sería uno de los fijos llamados por Néstor Lorenzo. Actualmente está en el Zenit, de Rusia, donde ha tenido poca participación y no ha podido brillar aún.