MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Selección Colombia  / "Yo no peleé con ningún jugador, ni con nadie del cuerpo técnico de la Selección Colombia"

"Yo no peleé con ningún jugador, ni con nadie del cuerpo técnico de la Selección Colombia"

Jhon Durán, delantero del Zenit y de la Selección Colombia, decidió romper su silencio sobre los rumores de peleas suyas en la 'tricolor', en especial tras unas declaraciones del 'Pibe' Valderrama.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de mar, 2026
Jhon Durán y Luis Díaz Selección Colombia
Jhon Durán y Luis Díaz celebran en la Selección Colombia - Foto:
AFP

