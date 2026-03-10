Asistencia de taco de Luis Díaz en goleada de Bayern Múnich vs. Atalanta; Nicolas Jackson aprovechó

Bayern Múnich le pasó por encima al Atalanta en la ida de octavos de final de la Champions League, este martes, en un partido en el que el colombiano Luis Díaz fue titular y aportó una asistencia para un gol de Nicolas Jackson.

En Bérgamo, al minuto 52, se dio una jugada colectiva de los bávaros en la que el guajiro participó recibiendo la pelota dentro del área, pero viendo llegando mejor perfilado al senegalés, y con un lujo, un taco, le dejó servido el balón.

Nicolás Jackson aprovechó el pase de Luis Díaz y definió para el 4-0 parcial en el marcador a favor del Bayern Múnich contra el Atalanta, en los octavos de final de la Champions League, en un encuentro en el que tuvo que reemplazar a Harry Kane, ausente por molestias.



Así fue la asistencia de Luis Díaz para gol de Nicolas Jackson, en Champions League: