Asistencia de taco de Luis Díaz en goleada de Bayern Múnich vs. Atalanta; Nicolas Jackson aprovechó

Al minuto 52 del partido en Bérgamo, por la ida de octavos de final de la Champions League, el futbolista colombiano Luis Díaz se reportó con una asistencia para el 4-0 parcial en el marcador.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de mar, 2026
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta
AFP

