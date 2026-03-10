Team Medellín-EPM fue suspendido por la UCI; dos ciclistas fueron los responsables

La Comisión Disciplinaria de la UCI (Unión Ciclista Internacional), a través de la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), como organismo independiente, confirmó la suspensión del equipo continental colombiano Team Medellín-EPM por un período de 30 días, a partir del 27 de marzo de 2026 y hasta el 25 de abril de 2026.

Este castigo se debió a la aparición de dos casos positivos por dopaje entre sus corredores en un período de 12 meses. Por un lado, el colombiano, Aldemar Reyes, fue notificado el 10 de junio de 2025 por la Organización Nacional Antidopaje de Colombia (Coldeportes) de varias irregularidades en su pasaporte biológico.

Dichos problemas con el corredor ocurrieron en el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2023, pero no fue el único. Por su parte, su compatriota, Fabio Duarte, fue notificado el 21 de agosto de 2025 por la misma organización y el mismo motivo: varias irregularidades en el pasaporte biológico.

La diferencia en este último caso es que ocurrieron en febrero de 2023, entre julio y diciembre de 2024 y en enero de 2025. Razón por la que la UCI no dudó en tomar cartas en el asunto y sancionar al Team Medellín-EPM, donde también ya se pronunciaron al respecto con relación a dichos ciclistas.



Ambos corredores, ya retirados, se encuentran también suspendidos provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional. Esta sanción provocará que el Team Medellín se pierda algunas vueltas por etapas 2.2 UCI, como la Clásica de Jamaica o el Tour de Gila, en Estados Unidos.

Ahora, según se informó, la decisión disciplinaria puede ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).