Bayern Múnich, con Luis Díaz activo y participativo, le dio paliza 1-6 a Atalanta, en Champions

Bayern Múnich se dio un auténtico paseo este martes al superar por un contundente 6 a 1 a Atalanta, en su visita a la ciudad de Bérgamo, en la ida de los cuartos de final de la Champions League. En el equipo alemán, como ya es habitual, el ataque lo comandó el colombiano Luis Díaz, quien tuvo algunas jugadas individuales e hizo una asistencia.

Las anotaciones de los bávaros fueron de Josip Stanišić, Michael Olise, por partida doble, Serge Gnabry, Nicolás Jackson y Jamal Musiala. De esta manera, el cuadro dirigido por Vincent Kompany llegará al encuentro de vuelta con amplia ventaja, que los deja con un pie adentro de los cuartos de final de la competición europea. Esto con ek estelar Harry Kane presenciando todo el partido desde el banquillo.

La esperanzas del Atalanta, que sustentaba sobre sus espaldas el prestigio del fútbol italiano como último superviviente en Champions de la Serie A, quedaron reducidas a cenizas antes de visitar el Allianz Arena, de la ciudad de Múnich.

Y eso que el técnico del Bayern Vincent Kompany decidió no arriesgar con su goleador Harry Kane (45 goles entre todas las competiciones esta temporada), tocado en el gemelo y a la espera de una plenitud de condiciones para los próximos compromisos del cuadro de Alemania.



Ante una "Dea" desbordada, el líder de la Bundesliga prosiguió su recital con otros tres goles en el segundo tiempo, ninguno de ellos del colombiano Luis Díaz, que jugó los 90 minutos y mostró destellos de su calidad y velocidad jugando por la banda. El gol del honor local fue obra de Mario Pasalic (90+3').

El próximo miércoles, el conjunto de Bérgamo necesitará un milagro para dar la vuelta a la eliminatoria ante el implacable Rekordmeister (28 goles marcados en nueve partidos en esta Champions).

Parece más claro que la tarea no será sencilla para el Bayern en caso de clasificar a unos eventuales cuartos, donde se mediría con Real Madrid o Manchester City.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta AFP