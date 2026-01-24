A Boca Juniors le quitaron ilusiones con otro futbolista colombiano; “ya lo comunicaron”

En Boca Juniors se terminó la novela de Marino Hinestroza como su fichaje estelar para este 2026, luego de semanas de negociaciones entre las partes, con varios contratiempos, que al final hicieron que se cayera la negociación y el joven jugador se fuera al Vasco da Gama, de Brasil. Y con ese capítulo cerrado con el exNacional, salieron varios nombres en el cuadro 'xeneize' y uno de ellos es el de otro colombiano: Kevin Serna.

El actual futbolista del Fluminense es una de las piezas clave del cuadro de Río de Janeiro, pero de igual manera desde Buenos Aires intentaron ofertar para tenerlo en sus filas y tenga un nuevo reto a nivel internacional, pero todo apunta a que no llegará a buen puerto.



Kevin Serna no irá a Boca Juniors, Fluminense no lo venderá

El periodista César Luis Merlo fue el que en las últimas horas dio la noticia y los detalles de la oferta desde Argentina por el jugador colombiano, pero la respuesta fue negativa.

"Fluminense decidió no vender a Kevin Serna", confirmó de entrada el comunicador a través de su cuenta de 'X', agregando que "el club brasileño no aceptó los 5 millones de dólares y le comunicó a Boca que no desea desprenderse del delantero", por lo que ya este nombre está descartado en las huestes 'xeneizes', donde hay preocupación ya que comenzó el campeonato argentino y no tienen ningun refuerzo.

En cuanto a estas negociaciones del club argentino por el colombiano, detallaron que hace algunos días "el representante viajó a Brasil a buscar facilitar su salida de Fluminense, aunque la historia parece estar próxima a no finalizar en un final feliz para el Xeneize", ya que en Río de Janeiro lo ven como pieza clave y no quieren dejarlo ir.



Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense, en un partido del Brasileirao AFP

De hecho, el jueves Kevin Serna fue figura con 'Flu' en el partido del campeonato carioca en el triunfo 2-3 sobre el Nova Iguacu, marcando dos goles, especialmente el de la victoria al minuto 79, consolidándose como ua de las figuras del elenco brasileño, donde de a poco se ha ganado su lugar y lo ha hecho tener ya convocatoria a la Selección Colombia.

El jugador colombo-peruano ha forjado toda una carrera en el exterior. Comenzó en el Sportivo Luqueño (Paraguay), y luego empezó a crecer en territorio peruano con elencos como Los Chankas, ADT y Alianza Lima. Desde 2024 está en Fluminense y ya con 28 años vive su mejor momento como profesional.