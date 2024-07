Bonner Mosquera: "Cuando vendieron a Millonarios nos engañaron, hubo mala fe"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el exjugador Bonner Mosquera habló sobre la deuda que tiene la antigua corporación de Millonarioscon un importante número de exfutbolistas, que defendieron los colores del equipo bogotano hace más de 20 años. El otrora capitán y volante habló este martes sobre la problemática y por qué se han tardado tanto en darle solución.

Mosquera primero dejó en claro que lo hecho en todo este proceso no estuvo bien y tiene la esperanza de que algún día todo llegue a buen termino. "Es algo que nos tiene totalmente anonadados, es una situación que no entendemos, no comprendemos, porque se supone que las leyes están hechas para que se respeten y que sea prioritario el trabajo y las acreencias laborales. A nosotros nos dejaron por fuera, con una triquiñuela de mala fe. Uno no entiende cómo unas personas pueden dormir tranquilamente dejando tanta gente con una deuda enorme, con un problema que ya lleva más de 20 años y que no lo han podido solucionar", dijo de entrada Mosquera en charla con el equipo que periodístico que dirige Javier Hernández Bonnet.

Acto seguido, el eterno '6' de los bogotanos explicó en qué consistió lo hecho cuando dejó de existir la vieja corporación de Millonarios. "Con el Gobierno de turno dejan un lote embargado para que nos paguen las acreencias laborales y esta es la hora que después de haber hecho un acuerdo hace 20 años, no aparece por ningún lado el comprador, el dinero. No aparece nada, porque el lote cada vez tiene más problemas, ahí caben más demandas, cada vez hay más personas que están inconformes con su liquidación", añadió Bonner.

Por último, Mosquera sacó la calculadora e hizo cuentas. "Millonarios llegó a una ley de insolvencia por 32 mil millones de pesos y lo vendieron en 24 mil millones de pesos, los 8 mil millones restantes los dejaron por el valor del lote. Entonces la inconformidad es que dejaron supeditado a ese lote nuestro dinero el cual se ganó trabajando", concluyó.

Otras declaraciones de Bonner Mosquera:

Exfutbolistas de Millonarios que han fallecido sin poder reclamar su dinero...

"El día que murió Germán Gutiérrez de Piñeresme dio una frustración y una rabia porqueya va Ricardo Ciciliano, va 'Maravilla' Gamboa y otros no tienen plata ahí, pero tienen seguro social y como Millonarios no ha pagado, pues no se pueden pensionar o sus pensiones no van a ser más altas. Muchos jugadores como Héctor Burgués, Arley Dinas y Carlos Castro me llaman para averiguar de esto porque yo tengo el poder de todos ellos, pero yo no tengo la respuesta concreta, eso nos tiene muy tristes".

La actualidad del lote

"Él que ha puesto más trabas es el señor Fidel Martínez, el dueño del lote. Ahora dijo que hay una persona muy interesada en comprarlo y que tiene toda la intención de pagar esa deuda".