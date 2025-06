Burla de hinchas de Argentina contra Chile, tras quedar sin opciones de ir al Mundial

El delantero chileno Alexis Sánchez lamentó, este martes 10 de junio, la derrota sufrida contra Bolivia por 2-0 que supuso la eliminación de 'la Roja' de la carrera al Mundial 2026 y expresó que se va caliente y triste porque "Chile no se merece esto y hay responsabilidades de todos".

En una declaración posterior al encuentro disputado en el estadio Municipal de El Alto, en Bolivia, Sánchez expresó su frustración por el resultado y lamentó el final de la una generación que ganó dos copas América, pero que no va al Mundial desde Brasil 2014.

El exjugador del Barcelona señaló que el "recambio" en la selección chilena está en marcha desde "hace tres años" y que la Generación Dorada que logró el bicampeonato de la Copa América "ya terminó hace tiempo".

"La Generación Dorada está enterrada, solamente quedo yo y mientras esté físicamente, como lo veo ahora, me encuentro bien y espero dar una mano a los más jóvenes", afirmó.

El delantero consideró que "solo queda agachar la cabeza" y hacer una "autocrítica" conjunta, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), los jugadores, "todo el ámbito y seguir trabajando".

Chile se lamenta por su derrota contra Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

"Pedirle perdón a la gente", concluyó el futbolista, que juega en el Udinese italiano.

Chile quedó fuera del mundial por tercera vez consecutiva y es colista en la clasificación con 10 unidades, mientras que Bolivia sigue en octavo puesto con 17, a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Uruguay y Venezuela, séptima con 18.

Razón por la que las burlas y reacciones no tardaron en aparecer. Debido a la rivalidad que se creó con la Selección Argentina, desde el estadio Monumental se pronunciaron y los miles de hinchas de 'la albiceleste' cantaron: "el que no salta, no va al Mundial".