Jhon Durán protagonizó nueva polémica con Fenerbahce: golpeó a un jugador de Istanbul BB

A pesar de que es un goleador, Jhon Durán también se ha caracterizado por su temperamento. Prueba de ello es que en su carrera, ya registra cinco expulsiones, sufriendo al menos una en cada equipo en el que ha estado: Envigado, Chicago Fire, Aston Villa, Al Nassr y Fenerbahce. De hecho, la más reciente fue con el club turco, el pasado 27 de noviembre, contra Ferencváros, por la Europa League.

Ahora, este sábado 6 de diciembre, en el encuentro que finalizó 1-1 contra Istanbul BB, se salvó de volver a ver la tarjeta roja. Y es que, en una disputa de balón, cayó al suelo y lanzó un manotazo a Léo Duarte, impactando en su rostro. El defensa se tomó la cara y hubo una serie de reclamos, pidiendo que el árbitro tomara cartas en el asunto contra el delantero colombiano, pero hizo caso omiso.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, tras un partido de la Superliga de Turquía Getty Images

Vea el manotazo de Jhon Durán, en Istanbul BB vs. Fenerbahce

Başakşehir - Fenerbahçe maçında

Jhon duran tokat atıyor ne hikmetse Hakem görmüyor:) iyi tiyatro



pic.twitter.com/bPDazOzTlk — Aslan10line (@ASY190513) December 6, 2025