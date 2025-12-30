Pereira tiene nuevo DT en medio de la crisis: campeón con Junior y dirigió a la Selección Colombia

Deportivo Pereira es uno de los equipos que no la pasa bien en el fútbol colombiano debido a un fuerte crisis financiera que le ha acarreado sanciones y que lo han puesto hasta en riesgo de desaparecer. Sin embargo es no parece ser impedimento para un experimentado director técnico que aceptó el cargo y fue anunciado para hacer parte del proyecto deportivo en 2026.

"El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa al público en general, a la hinchada y a los medios de comunicación que, el nuevo director técnico es Arturo Ernesto Reyes Montero.Le damos la más cordial bienvenida a él y a su cuerpo técnico, y les deseamos éxitos en su gestión", se lee en el comunicado de los 'matecañas'.

Los risaraldenses sorprendieron a los aficionados luego del un cierre de año negativo. Varios jugadores de la plantilla profesional salieron antes de culminar el todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025 por falta de pago en los salarios. El más sonado fue Carlos Darwin Quintero, quien ficho casi de inmediato con Millonarios. Fue tal la situación que también salió el entrenador venezolano Rafael Dudamel y los últimos encuentros de la fase regular los disputaron con plantilla Sub-20 y Sub-18.

En días pasados, Pereira dejó en claro que los jugadores disfrutarían de vacaciones desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero. Por lo tanto, Reyes y su cuerpo técnico ya tienen fecha para presentarse y empezar a laborar.



Cabe recordar, que, aparte de Quintero, también salieron José David Moya Rojas, Jhon Edinson Largacha Núñez, Yesus Segundo Cabrera Ramírez, Luis Felipe Mosquera Paredes, Kelvin David Osorio Antury y Adrián Estacio Peña.



Arturo Reyes y su experiencia como DT

El nacido en Santa Marta fue futbolista profesional, desempeñándose como defensor central entre 1992 y 2006. Durante ese periodo jugó en Atlético Bucaramanga, Junior, Santa Fe, Atlético Huila, Unión Magdalena, Expreso Rojo, Centauros Villavicencio, Academia y Patriotas Boyacá.

Luego de retirarse decidió pasar al rol de entrenador, consiguiendo dirigir en Bucaramanga, Patriotas Boyacá, Barranquilla, Junior y Sport Boys. Con los 'tiburones' fue campeón de la Liga 2023 -II.

Reyes también fue clave en los procesos juveniles de la Selección Colombia. Dirigió en las categorías Sub-21, Sub-21 y Sub-23. En el combinado de mayores fue DT interino y posteriormente asistente de Carlos Queiroz.