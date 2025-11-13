Partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda confirma horario; fecha y TV, ratificados

La Selección Colombia se medirá con Nueva Zelanda y Australia en las fechas FIFA de noviembre, rivales con los cuales se verá las caras en Fort Lauderdale y Nueva York, respectivamente.

Y aunque la programación se había anunciado con anterioridad, la primera contienda confirmó su hora de inicio para que los equipos y aficionados puedan llegar al estadio con mayor facilidad, informó 'Blog deportivo', programa de Blu Radio.

En consecuencia, ambas confrontaciones mantendrán sus fechas para el sábado 15 y el martes 18, respectivamente, en la noche.

Luego de ese par de duelos, se sabrá finalmente el puesto que ocupará Colombia en el escalafón internacional de selecciones, el cual servirá de base para la conformación de los bombos el 5 de diciembre en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo, 'ranking' en el que por el momento los 'cafeteros' hacen parte del bombo 2.



Partido Colombia vs. Nueva Zelanda: horario, fecha y TV

La transmisión de Gol Caracol el 15 de noviembre se podrá observar a partir de las 7:00 de la noche, mientras que la pelota rodará a las 7:30 p. m.

Publicidad

Bajo esa luz, el calendario de contiendas para el combinado tricolor quedó así:

⦁ Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Fort Lauderdale (Florida), EE. UU.

Estadio: Chase

TV: Gol Caracol (desde las 7:00 p. m.)

⦁ Colombia vs. Australia

Fecha: martes 18 de noviembre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Nueva York, EE. UU.

Estadio: Citi Field

TV: Gol Caracol

Publicidad