Partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda confirma horario; fecha y TV, ratificados

La Selección Colombia se medirá con Nueva Zelanda y Australia en las fechas FIFA de noviembre, rivales con los cuales se verá las caras en Fort Lauderdale y Nueva York, respectivamente.
Y aunque la programación se había anunciado con anterioridad, la primera contienda confirmó su hora de inicio para que los equipos y aficionados puedan llegar al estadio con mayor facilidad, informó 'Blog deportivo', programa de Blu Radio.
En consecuencia, ambas confrontaciones mantendrán sus fechas para el sábado 15 y el martes 18, respectivamente, en la noche.
Luego de ese par de duelos, se sabrá finalmente el puesto que ocupará Colombia en el escalafón internacional de selecciones, el cual servirá de base para la conformación de los bombos el 5 de diciembre en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo, 'ranking' en el que por el momento los 'cafeteros' hacen parte del bombo 2.
La transmisión de Gol Caracol el 15 de noviembre se podrá observar a partir de las 7:00 de la noche, mientras que la pelota rodará a las 7:30 p. m.
Bajo esa luz, el calendario de contiendas para el combinado tricolor quedó así:
⦁ Colombia vs. Nueva Zelanda
Fecha: sábado 15 de noviembre
Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Fort Lauderdale (Florida), EE. UU.
Estadio: Chase
TV: Gol Caracol (desde las 7:00 p. m.)
⦁ Colombia vs. Australia
Fecha: martes 18 de noviembre
Hora: 8:00 p. m.
Lugar: Nueva York, EE. UU.
Estadio: Citi Field
TV: Gol Caracol
🎥 𝙉𝙖𝙙𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙣𝙖𝙧 𝙘𝙤𝙣 𝙖𝙢𝙞𝙜𝙤𝙨. 🤩🙌— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 13, 2025
Con el grupo completo, 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇ó 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗠𝗶𝗮𝗺𝗶. 😎👊#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/iV1XojVjEm