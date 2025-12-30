¿Jhon Arias se marcha de Wolverhampton y ficha por archirrival de Fluminense?; contundente respuesta

El Manchester United también decepcionó con un empate, en su caso 1-1 en casa contra el colista Wolverhampton, y sigue sexto con los mismos puntos que el Chelsea. El neerlandés Joshua Zirkzee adelantó a los Red Devils en el 27 pero el colista igualó antes del descanso, por medio del checo Ladislav Krejci (45').

"No podemos venir aquí, a nuestra casa, y empatar. Tenemos que ganar cuando jugamos en casa. El rival tiene que pasarlo mal y no hemos sido capaces de llevarnos los tres puntos, así que es muy frustrante", admitió el defensa argentino del United Lisandro Martínez a Sky Sports.

Por otro lado, el colombiano Jhon Arias habló para la cadena 'ESPN' sobre futuro en medio del momento actual con los 'wolves, quienes no conocen la victoria en esta temporada y marchan últimos en la Liga de Inglaterra. "Es normal, lo tomo como un halago que se me recuerde bien en Brasil, que haya dejado una buena impresión. La Premier es la mejor liga del mundo, te exige siempre estar bien y en alto nivel, se de la exigencia que iba a tener, sabía el contexto que me esperaba acá. Es normal que se me vincule a ciertos clubes en Brasil, pero todos saben del cariño que tengo por Fluminense, porque lo considero mi casa. Me abrieron las puertas en primer instancia. Soy un profesional, estoy en Wolverhampton, me debo a ellos, tengo contrato, ellos me necesitan y mientras esté aquí daré lo mejor, se que podemos hacer mejores presentaciones. Ese es mi enfoque. Se viene una ventana de transferencias, siempre quedan cosas abiertas y que no dependen solo de mí y esperamos que se venga lo mejor para mi carrera", sentenció el colombiano al ser consultado por un supuesto vínculo con Flamengo.

Lo cierto es que Wolverhampton sigue sin ganar y Jhon Arias no ha logrado consolidarse, puesto que tampoco ha marcado gol ni ha dado asistencias.



