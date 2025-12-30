Suena para ser refuerzo de cartel de Millonarios y su último club ya le dejó mensaje de despedida

Millonarios quiere volver a brillar en el fútbol colombiano luego de un 2025 en el que mostró un bajo nivel futbolístico y los títulos no llegaron. Ahora, pensando en el próximo año, con Hernán Torres como DT, los 'embajadores' buscan una nómina de calidad y que sobre todo sea competitiva.

Por eso, hace unas semanas vienen sonando el nombre de un jugador que ya sabe lo que es jugar en el balompié nacional. Se trata de Rodrigo Ureña, volante de primera línea con pasado en América de Cali y Deportes Tolima. Si bien apenas eran rumores, este martes 30 de diciembre se dio una señal importante que lo acerca aún más a los 'azules'.

Universitario Deportes, club donde militaba el chileno, le dedicó un emotivo mensaje de despedida. "𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗦, 𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜𝗚𝗢 Agradecemos a Rodrigo Ureña Reyes por su garra, entrega y profesionalismo, fundamentales en la obtención de nuestro tricampeonato 2023-2024-2025. ¡Éxitos en sus próximos retos!", se lee en la publicación.

Dicho esto, Millonarios estaría listo para anunciarlo en las próximas horas.



Los números de Rodrigo Ureña

A lo largo de su carrera suma 329 partidos, 12 goles, 15 asistencias y 22.772 minutos, cifras que reflejan continuidad y confianza sostenida de sus entrenadores.

Su etapa más extensa y relevante es con Universitario de Deportes, donde disputó 99 partidos, aportó 2 goles y 6 asistencias, pero sobre todo asumió un papel clave en el equilibrio del mediocampo, aunque con alta exigencia disciplinaria: 24 amarillas y 5 rojas. En CD América de Cali jugó 76 partidos, con 2 goles, 1 asistencia y 10 amarillas, manteniendo regularidad competitiva. Previamente, en CD Cobresal, sumó 76 encuentros, 4 goles y 4 asistencias, su mejor registro goleador, además de 16 amarillas, 1 doble amarilla y 2 expulsiones. Con Deportes Tolima disputó 45 partidos, mientras que sus pasos por Universidad de Chile, Deportes Temuco, Antofagasta y Unión Española fueron más breves, enfocados en funciones defensivas y de contención.