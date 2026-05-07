Cancelado el partido de Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores, por incidentes en el Atanasio

El partido de la fecha 4 de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue cancelado por la Conmebol, tras los incidentes presentados en las tribunas, minutos después de arrancar el compromiso en el estadio Atanasio Girardot.

En medio de la transmisión del encuentro en 'ESPN' informaron que el duelo no se disputaría por las condiciones de seguridad que no se dieron ante el uso de pirotécnica y bengalas por parte de los hinchas del DIM, quienes alzaron su voz de protesta contra dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, por los malos resultados en la Liga BetPlay 2026-I.

Además, a través de sus redes sociales de Conmebol Libertadores, el máximo ente del fútbol sudamericano confirmó que "el encuentro entre DIM y Flamengo fue cancelado".

Autoridades ordenaron el jueves la evacuación del estadio Atanasio Girardot en Medellín durante un partido entre Independiente Medellín y Flamengo, el campeón defensor de la Copa Libertadores, luego de una protesta de hinchas del club local con bengalas que provocó la interrupción del juego.



El partido por la cuarta fecha del Grupo A inició en la ciudad colombiana hacia las 7:30 p.m.

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Apenas un minuto y medio después del inicio, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela detuvo el duelo por la cuarta fecha del Grupo A por una cortina de humo generada por los fanáticos de la barrabrava que protestan contra la directiva del equipo colombiano.

Hinchas Medellín en partido con Flamengo - Foto: Colprensa

Casi 50 minutos después, las autoridades ordenaron en los altavoces del estadio la evacuación de los hinchas, escuchó un fotógrafo de la AFP.

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"¡Que se vayan todos!", se les escuchaba gritar a los fanáticos, que en su mayoría desalojaron el escenario.

La hinchada del DIM vive momentos tensos con la dirigencia luego de que el dueño, Raúl Giraldo, les hizo gestos provocadores el fin de semana al quedar eliminados de la liga local.

El jefe del equipo renunció el lunes a la representación del Poderoso de la Montaña.

Los jugadores se marcharon a los camerinos mientras hinchas tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna, de acuerdo con el reportero de la AFP.

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En la cancha había varias figuras como los internacionales brasileños Danilo y Alex Sandro.

Flamengo publicó en X una fotografía de algunos de sus jugadores en los vestuarios.

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"Nuestros monstruos están bien", escribió el club de Rio de Janeiro junto a la fotografía en la que se ven sonrientes a Jorginho, Éverton Cebolinha, y otros.

Enquanto isso no vestiário do Mengão… Nossos monstros estão bem ✅#DIMxFLA pic.twitter.com/Nvxix97D0H — Flamengo (@Flamengo) May 8, 2026

Este tipo de altercados suelen significar sanciones disciplinarias y económicas para el equipo local.

La policía hizo presencia cerca del sitio destinado para la barra. Luego de la orden de evacuación, la transmisión del canal ESPN aseguró que sonaban "estruendos" fuera del estadio.