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Gol Caracol  / Cancelado el partido de Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores, por incidentes en el Atanasio

Cancelado el partido de Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores, por incidentes en el Atanasio

Este jueves no se pudo realizar el encuentro entre Independiente Medellín y Flamengo, por los disturbios y protestas presentadas en algunas tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Medellín vs Flamengo Atanasio Girardot
Medellín vs Flamengo en el estadio Atanasio Girardot
Colprensa

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