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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras victorias de Inglaterra y Ghana

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras victorias de Inglaterra y Ghana

La fecha 1 de esta zona del Mundial 2026 bajó su telón y desde ya se empezaron a sacar diferencias, con un equipo inglés que está respondiendo a su favoritismo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Harry Kane, delantero inglés, debutó con dos goles en el Mundial 2026
Harry Kane, delantero inglés, debutó con dos goles en el Mundial 2026
AFP

Un nuevo grupo completó su acción en el Mundial 2026, en su primera jornada. Este miércoles 7 de junio, se llevó a cabo el grupo L, donde están Inglaterra, Ghana, Panamá y Croacia. Allí, por historia y nómina, 'los tres leones' son los llamados a imponerse y, de entrada, respondieron con un importante triunfo.

De la mano de Harry Kane, que firmó un doblete, los ingleses se impusieron por 4-2 sobre Croacia, en el estadio Dallas. Los otros tantos fueron obra de Jude Bellingham y Marcus Rashford; mientras que para los croatas, quienes se reportaron fueron Martin Baturina y Petar Musa, pero no les alcanzó.

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Posteriormente, la fecha del grupo L se cerró con el duelo entre Ghana y Panamá, en el estadio de Toronto. Allí, todo fue muy parejo, con opciones para lado y lado, pero poca efectividad. De hecho, el marcador se terminó abriendo al minuto 90+5', obra de Caleb Yirenkyi, dándole el triunfo a los africanos por 1-0.

Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026

1. Inglaterra - 3 pts. (+2)
2. Ghana - 3 pts. (+1)
3. Panamá - 0 pts. (-1)
4. Croacia - 0 pts. (-2)

Resultados de la fecha 1 del grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia
  • Ghana 1-0 Panamá
Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra, marcó un doblete contra Croacia en el Mundial 2026
Harry Kane, delantero de la Selección Inglaterra, marcó un doblete contra Croacia en el Mundial 2026
AFP

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Programación de los partidos del grupo L del Mundial 2026

Fecha 2
Inglaterra vs. Ghana
Día: martes 23 de junio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Boston.

Panamá vs. Croacia
Día: mates 23 de junio.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Toronto.

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Fecha 3
Panamá vs. Inglaterra
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Nueva York Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Filadelfia.

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