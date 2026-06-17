Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026, tras victorias de Inglaterra y Ghana

Un nuevo grupo completó su acción en el Mundial 2026, en su primera jornada. Este miércoles 7 de junio, se llevó a cabo el grupo L, donde están Inglaterra, Ghana, Panamá y Croacia. Allí, por historia y nómina, 'los tres leones' son los llamados a imponerse y, de entrada, respondieron con un importante triunfo.
De la mano de Harry Kane, que firmó un doblete, los ingleses se impusieron por 4-2 sobre Croacia, en el estadio Dallas. Los otros tantos fueron obra de Jude Bellingham y Marcus Rashford; mientras que para los croatas, quienes se reportaron fueron Martin Baturina y Petar Musa, pero no les alcanzó.
Posteriormente, la fecha del grupo L se cerró con el duelo entre Ghana y Panamá, en el estadio de Toronto. Allí, todo fue muy parejo, con opciones para lado y lado, pero poca efectividad. De hecho, el marcador se terminó abriendo al minuto 90+5', obra de Caleb Yirenkyi, dándole el triunfo a los africanos por 1-0.
Tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026
1. Inglaterra - 3 pts. (+2)
2. Ghana - 3 pts. (+1)
3. Panamá - 0 pts. (-1)
4. Croacia - 0 pts. (-2)
Resultados de la fecha 1 del grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
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Programación de los partidos del grupo L del Mundial 2026
Fecha 2
Inglaterra vs. Ghana
Día: martes 23 de junio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Boston.
Panamá vs. Croacia
Día: mates 23 de junio.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Toronto.
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Fecha 3
Panamá vs. Inglaterra
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Nueva York Nueva Jersey.
Croacia vs. Ghana
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Filadelfia.