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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Uzbekistán para el debut en el Mundial 2026

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Uzbekistán para el debut en el Mundial 2026

Comienza el sueño mundialista para Néstor Lorenzo y sus dirigidos y, con esta alineación, la Selección Colombia va por la victoria en la fecha 1 del grupo K.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Alineación titular confirmada de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026
Alineación titular confirmada de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia está de regreso en un Mundial. Después de haber brillado por su ausencia en Qatar 2022, dice presente en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Allí, comparte el grupo K con República Democrática del Congo, Portugal y Uzbekistán; y, justamente, debuta frente a los uzbekos.

Para ello, el director técnico, Néstor Lorenzo, eligió a quienes considera son los mejores para buscar los tres puntos en la primera jornada, lo cual sería clave para tomar una pequeña ventaja, pues los lusos igualaron 1-1 con los africanos, a primera hora de este miércoles 17 de junio.

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Bajo los tres palos estará Camilo Vargas, apoyado de una línea de cuatro conformada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Johan Mojica. Más adelante quedó resuelta la duda, pues el compañero de Jefferson Lerma será Gustavo Puerta, dejando a Richard Ríos en el banco de suplentes.

Por último, la Selección Colombia tendrá a su tridente ofensivo lleno de figuras: Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. En el frente de ataque, el elegido fue Luis Javier Suárez, ganándole el pulso a Jhon Córdoba y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quienes deberán aguardar por su oportunidad.

Titulares de Selección Colombia vs Uzbekistán, Mundial 2026, HOY

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; y Luis Javier Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

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Suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Yerry Mina, Willer Dita, Deiver Machado, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Uzbekistán?

Día: miércoles 17 de junio.
Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia).
Estadio: Ciudad de México.
Jornada: fecha 1 del grupo K.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Selección Colombia
Selección Colombia en el Mundial 2026
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de FCFSeleccionCol

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Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. RD Congo - 1 pts. (0)
2. Portugal - 1 pts. (0)
3. Colombia - 0 pts. (0)
4. Uzbekistán - 0 pts. (0)

Programación de los partidos del grupo K

Fecha 2

  • Colombia vs. RD Congo
  • Portugal vs. Uzbekistán

Fecha 3

  • Colombia vs. Portugal
  • RD Congo vs. Uzbekistán
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