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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el golazo de Daniel Muñoz, en Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Daniel Muñoz, en Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

El lateral 'cafetero' convirtió el primer gol del encuentro, tras un magistral pase de Luis Díaz, para 'romper' la fuerte línea defensiva de los asiáticos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Gol de Daniel Muñoz en el debut de Colombia en el Mundial
Gol de Daniel Muñoz en el debut de Colombia en el Mundial
AFP

La Selección Colombia abrió el marcador a los 40 minutos de partido, tras un primer tiempo complejo, en el que los uzbekos complicaron el juego ofensivo de la 'tricolor', con una línea defensiva bien ubicada y ordenada.

No obstante, un pase magistral de Luis Díaz 'rompió' todo el sistema de los asiáticos, quienes, además, se olvidaron de Daniel Muñoz, que con un gran movimiento llegó al espacio para rematar la pelota.

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Con un potente y colocado remate, el paisa convirtió el primer gol de la Selección Colombia.

Vea el golazo de Daniel Muñoz, en la Selección Colombia vas. Uzbekistán:

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