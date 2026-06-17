Vea el golazo de Daniel Muñoz, en Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

La Selección Colombia abrió el marcador a los 40 minutos de partido, tras un primer tiempo complejo, en el que los uzbekos complicaron el juego ofensivo de la 'tricolor', con una línea defensiva bien ubicada y ordenada.

No obstante, un pase magistral de Luis Díaz 'rompió' todo el sistema de los asiáticos, quienes, además, se olvidaron de Daniel Muñoz, que con un gran movimiento llegó al espacio para rematar la pelota.

Con un potente y colocado remate, el paisa convirtió el primer gol de la Selección Colombia.

Vea el golazo de Daniel Muñoz, en la Selección Colombia vas. Uzbekistán: