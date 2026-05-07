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Gol Caracol  / Salen nuevos videos de lo ocurrido en Medellín vs Flamengo, en el Atanasio; protestas claras

Salen nuevos videos de lo ocurrido en Medellín vs Flamengo, en el Atanasio; protestas claras

Pasan los minutos y se conocen nuevos videos de los incidentes en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, en el partido de Copa Libertadores entre Medellín y Flamengo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Medellín vs Flamengo Copa Libertadores
Medellín vs Flamengo, en Copa Libertadores - Foto:
AFP

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