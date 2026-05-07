Salen nuevos videos de lo ocurrido en Medellín vs Flamengo, en el Atanasio; protestas claras

El partido de Medellín vs Flamengo por Copa Libertadores se vio interrumpido en el arranque por los incidentes y disturbios en el estadio Atanasio Girardot, lo que hizo detener el encuentro por orden del juez central, para cuidar la seguridad de los miembros de ambos elencos.

Y de a poco se van conociendo nuevos videos de lo ocurrido en el máximo escenario deportivo en territorio antioqueño, con los hinchas del DIM con recias protestas contra los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, ante el mal momento en el fútbol colombiano, donde quedaron eliminados, por las finales perdidas constantemente, y de paso por los gestos polémicas de su máximo accionista, Raúl Giraldo.

En redes sociales se viralizaron contenidos más de cerca a la tribuna de la barra popular de Independiente Medellín, entre pólvora, bengalas, y cánticos contra los futbolistas y directivos del club 'poderoso'.

Videos de disturbios en Medellín vs Flamengo, por Copa Libertadores:



La protesta de los hinchas del Medellín en el Atanasio para suspender el partido contra Flamengo.



La mesa de seguridad en Medellín quería jugar el partido a puerta cerrada pero el DIM se opuso. pic.twitter.com/i60XJXL5h6 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) May 8, 2026

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QUE SE VAYAN TODOS!!!!!

Ya no somos la hinchada que le van a ver la cara, respeten a la gente que ama estos colores!!! pic.twitter.com/4s3lk4AFqC — Daniela (@daniareiza12) May 8, 2026