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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz tuvo el primer gol contra Uzbekistán; vea el 'palazo' por el Mundial 2026

Luis Díaz tuvo el primer gol contra Uzbekistán; vea el 'palazo' por el Mundial 2026

El cuadro colombiano 'aceleró' y estuvo muy cerca de anotar el primer gol del compromiso. No obstante, la pelota se estrelló en el palo, 'ahogando' los festejos de todos los colombianos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Luis Díaz en duelo contra Uzbekistán, por el Mundial 2026.
Luis Díaz en duelo contra Uzbekistán, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El guajiro tuvo el primer gol del compromiso en sus pies, con un remate cruzado, que sorprendió tanto a los uzbekos como a los colombianos.

Luego de un pase al hueco, por parte de Jhon Arias; el extremo de Bayern Múnich buscó la pelota y, sin pensarlo dos veces, sacó un remate con destino en el arco asiático.

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Sin embargo, el palo le negó la anotación al combinado 'cafetero', que ya ataca con peligro en el área rival.

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