Luis Díaz tuvo el primer gol contra Uzbekistán; vea el 'palazo' por el Mundial 2026

El guajiro tuvo el primer gol del compromiso en sus pies, con un remate cruzado, que sorprendió tanto a los uzbekos como a los colombianos.

Luego de un pase al hueco, por parte de Jhon Arias; el extremo de Bayern Múnich buscó la pelota y, sin pensarlo dos veces, sacó un remate con destino en el arco asiático.

Sin embargo, el palo le negó la anotación al combinado 'cafetero', que ya ataca con peligro en el área rival.