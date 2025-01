Carlo Ancelotti tomará medidas por la expulsión de Vinícius Júnior contra Valencia

El entrenador del Real Madrid , Carlo Ancelotti , afirmó este viernes tras la remontada de su equipo ante el Valencia en Mestalla que la tarjeta roja que vio Vinícius debió ser en realidad una amarilla para él y otra para el portero local Dimitrievski y anunció que el club recurrirá.

“Pensamos que no era roja, que eran dos amarillas", señaló el italiano. "Primero es un toque de Dimitrievski y luego de Vinícius. No quiero decir que Vinícus ha caído en la trampa…", deslizó.

"Vamos a recurrir, pensamos que no era roja", añadió en una rueda de prensa, en la que alabó la reacción de su equipo ante las dificultades que tuvieron que afrontar.

"El equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad, como a la del penalti fallado y a la del gol anulado. Es difícil de explicar lo mal que lo hemos hecho en la primera parte y lo bien de la segunda", admitió.

Vinícius, jugador del Real Madrid, reclama por su expulsión contra Valencia, en La Liga de España Getty Images

"No podemos mostrar estas dos caras. Muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte con 10", resumió el entrenador, que dijo que sumaron tres puntos "importantes y merecidos".

"La victoria es justa, la primera parte muy mal, con poco equilibrio, el Valencia ha empezado mejor. La segunda parte ha sido muy buena pese a todas las dificultades. Es merecida la victoria. He hablado con los jugadores para felicitarles, me quedo con lo bueno de la segunda y no con lo malo de la primera", aseguró.