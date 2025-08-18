Leonel Álvarez: "el segundo penalti para Junior me parece muy simpático que se fue el VAR"

Este lunes 18 de agosto, por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en el Metropolitano, donde los dirigidos por Alfredo Arias se impusieron de manera agónica 2-1 a los ‘leopardos’, gracias a un doblete de Steven ‘Titi’ Rodríguez, mientras que Faber Gil marcó para la visita.

No obstante, más allá del triunfo en la capital del Atlántico, el partido estuvo marcado por la polémica arbitral encabezada por el juez José Alexander Ortiz Novoa, cuyas decisiones fueron muy discutidas al afectar los intereses de Bucaramanga, que se marchó con las manos vacías de ‘La Arenosa’

"Muy simpático que nos pite el árbitro que nos quitó un gol en Santa Marta el torneo anterior"

Leonel Álvarez, director técnico del Atlético Bucaramanga. Foto: AFP

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga, se refirió a lo sucedido en el estadio Metropolitano y apuntó directamente contra el árbitro José Alexander Ortiz, a quien calificó como la “figura del partido”.

“Ya asumimos toda la responsabilidad. Fue uno de los mejores partidos en condición de visitante que hemos jugado ante un gran equipo como Junior, pero nos vamos con las manos vacías pese a haber hecho un gran trabajo. No es normal que en un partido se sancionen tres penales y siempre sobre el mismo jugador (Leonardo Flores)”, expresó Álvarez en sus primeras declaraciones.

Luego agregó: “Son cosas malas dentro de todo lo bueno que ha hecho Flores, y hoy no tuvimos la dicha porque no estuvo fino en esas jugadas. Ahora hay que levantar a estos muchachos, porque no es fácil después de haber hecho un gran esfuerzo. Revisando los penales, el primero me pareció bien. El segundo me resultó muy curioso, porque justo en esa acción sí se revisa el VAR”.

El estratega continuó con sus críticas al arbitraje de Ortiz: “Un partido de esta magnitud y en un escenario como este no se puede jugar sin VAR. Es curioso que este mismo árbitro tampoco pita en Santa Marta. No es cuestión de culpar a alguien, yo asumo mi parte de responsabilidad; quisimos cerrar todos los caminos, pero no fue suficiente. De todas maneras, nos vamos con la cabeza en alto porque en lo global hicimos un buen trabajo y merecíamos más”.

Acto seguido, Leonel Álvarez interrumpió a un periodista cuando le insinuó que a sus dirigidos les pesó la presión de la hinchada del Junior:

“Para mí no es complicado, ni tampoco para los muchachos, jugar con un estadio lleno y con más bulla. Venimos de disputar Copa Libertadores y Sudamericana, donde juegan entre 60 y 70 mil personas. Ellos tampoco juegan. Yo pensaría que la figura tendría que estar aquí, y es el árbitro”, concluyó el técnico del Bucaramanga.