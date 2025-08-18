Nacional rompió con la calma de la noche de lunes en Brasil; sonidos que impresionaron

Los equipos colombianos quieren volver a brillar en el exterior y por eso Atlético Nacional tendrán la misión este martes 19 de agosto de vencer a Sao Paulo en Brasil, por la Copa Libertadores, y darle una alegría más a su hinchada y todo el país. Las emociones se palpitan desde ya y eso quedó claro en un vibrante banderazo que realizaron los aficionados a las afueras del hotel donde está hospedado el plantel en la ciudad del país sudamericano.

Cientos de fanáticos se hicieron presentes con cánticos, pero sobre todo con un espectacular show de fuegos artificiales que sorprendió a la gente local. Como era de esperarse, los jugadores no faltaron a la cita y salieron a saludar y reconocer el apoyo de sus hinchas.

David Ospina y Jorman Campuzano fueron los jugadores que se dejaron ver más impactados en las redes sociales del conjunto 'verdolaga'. Ahora solo queda esperar que Nacional muestre su mejor cara en el estadio Morumbí a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia). La esperanza está viva, puesto que en el juego de ida igualaron 0-0 en el Atanasio Girardot, en Medellín.

Vea los videos del banderazo de Nacional en Sao Paulo:

🤩💚 ¡HINCHADA, DIRIGENCIA Y JUGADORES! Todos vibrando al son de un mismo objetivo...



¡Vamos, Nacional, queremos la Copa! 🎶🏆



Imágenes de nuestro corresponsal @ricmaycor en el banderazo de São Paulo.



¡Mañana tenemos que ganar! 🔥💪🏻 pic.twitter.com/rce19uCp4c — La Tertulia Verdolaga (@tertuliaverde) August 19, 2025

Torcida do Atlético Nacional em São Paulo pic.twitter.com/7tCh6OaW5P — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 19, 2025

¿Cómo llega Atlético Nacional al duelo de vuelta con Sao Paulo?

Atlético Nacional igualó el sábado 2-2 con Fortaleza, por la séptima jornada del Torneo Clausura de Colombia. Su entrenador, el argentino Javier Gandolfi, dio descanso a varios titulares.

Dos veces campeón de la Copa Libertadores (1989 y 2016), el 'verdolaga' tiene confianza en salir bien parado.

"Estamos con toda la ilusión", advirtió Gandolfi antes del viaje. "Regresaremos de Brasil con la clasificación", se atrevió a prometer.

El ganador chocará en cuartos de final con el triunfador de la serie entre Botafogo y Liga de Quito, que se define el jueves tras una victoria 1-0 del Fogão la semana pasada en Rio de Janeiro.