Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nacional rompió con la calma de la noche de lunes en Brasil; sonidos que impresionaron

Nacional rompió con la calma de la noche de lunes en Brasil; sonidos que impresionaron

Los aficionados de Atlético Nacional se hicieron sentir con fuegos artificiales y cánticos en el banderazo previo al duelo con Sao Paulo por la Copa Libertadores.