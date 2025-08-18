Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Neyser Villarreal reapareció y dio la cara por ponerse la camiseta del América

Neyser Villarreal reapareció y dio la cara por ponerse la camiseta del América

Luego del polémico live en el que apareció con la camiseta del América de Cali, Neyser Villarreal se pronunció en redes sociales con un video y un comunicado.