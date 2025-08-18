Neyser Villarreal reapareció y dio la cara por ponerse la camiseta del América

Más allá de la crisis deportiva en Millonarios, en los últimos días el ambiente no era el mejor y todo por cuenta de la aparición del Neyser Villarreal, en un live en redes sociales, con la camiseta del América de Cali. Tal suceso generó muchas críticas negativas y por el también jugador de la Selección Colombia Sub-20 decidió pronunciarse y aclarar lo sucedido.

"Quiero disculparme con todos los hinchas y todas las personas que haya podido ofender en el live realizado el jueves pasado. A continuación, les dejo un mensaje explicando todo lo sucedido", dijo en el video el joven jugador de los 'embajadores'.

"El día 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs América de Cali, realicé un live en TikTok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la selección Colombia Sub-20 José Cavadia, esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar. Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores, sé que a muchas personas no les va a alcanzar mis disculpas y otras no la aceptarán".

"Estos días han sido muy difíciles para mí, siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva. Quiero informar que he tomado la decisión de cerrar TikTok y no volver a interactuar en ningún live, la única red social que utilizaré será Instagram. Continuaré comprometido con mi crecimiento personal y profesional y aprenderé de estos errores para no volverlos a cometer. Ofrezco mis más sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos o a quienes haya incomodado con esta situación", se lee en el comunicado.



Vea el video y el comunicado de Neyser Villarreal: