Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Junior y DIM

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Junior y DIM

Este lunes festivo siguieron las emociones del fútbol profesional colombiano y tanto en Barranquilla, como en Pasto se presentaron interesantes juegos, con goles y emociones.