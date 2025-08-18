Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025, tras triunfos de Junior y DIM

En el estadio Metropolitano de Barranquilla y en la Libertad, de la capital del departamento de Nariño, se jugaron dos compromisos más de la séptima jornada del fútbol profesional colombiano, en este segundo semestre de 2025. Ahora, solamente queda por disputarse Santa Fe vs. Envigado, de este martes 19 de agosto en El Campín, para completar la programación.

Y de esa manera, Junior, en medio de la polémica arbitral, le dio la vuelta al marcador y terminó venciendo por un marcador 2-1 al Atlético Bucaramanga. Mientras tanto, Deportivo Pasto sigue cediendo terreno en su casa al perder por un 2-1 con Independiente Medellín, que hizo un gran segundo tiempo para alzarse con los 3 puntos.

Cabe destacar que el equipo barranquillero gracias a ese sufrido triunfo se mantuvo en la primera posición de la tabla con 17 puntos, mientras que lo escolta Deportes Tolima, que se hizo respetar en el estadio Manuel Murillo Toro y superó sin objeciones con un 3-1 a Millonarios, que se mantienen en la casilla 20, con solamente un punto, aunque tiene dos duelos menos en su calendario.

Otro grande en apuros en nuestra Liga es América, que perdió 2-1 con Deportivo Pereira y que solamente tiene 4 unidades, hecho que inquieta a sus seguidores, por la mala campaña que hacen bajo la orientación del argentino Diego Raimondi.

Tolima vs. Millonarios, por la fecha 7 de la Liga BetPlay Colprensa

TABLA DE POSICIONES

1. Junior 17 puntos

2. Tolima 13 puntos

3. Nacional 12 puntos

4. Llaneros 11 puntos

5. Fortaleza 11 puntos

6. Pereira 11 puntos

7. Medellín 10 puntos

8. Envigado 9 puntos

9. Santa Fe 9 puntos

10. Equidad 9 puntos

11. Cali 9 puntos

12. Pasto 8 puntos

13. Bucaramanga 7 puntos

14. Águilas Doradas 7 puntos

15. Boyacá Chicó 6 puntos

16. Alianza 6 puntos

17. Unión Magdalena 5 puntos

18. América 4 puntos

19. Once Caldas 3 puntos

20. Millonarios 2 puntos

RESULTADOS FECHA 7 DE LA LIGA BETPLAY II 2025

Cali 3- Unión Magdalena 1

Pereira 2- América 1

Alianza 0- Once Caldas 0

Águilas Doradas 2- Boyacá Chicó 0

La Equidad 2- Llaneros 1

Atlético Nacional 2- Fortaleza 2

Tolima 3- Millonarios 1

Junior 2- Bucaramanga 1

Pasto 1- Medellín 2

Martes 19 de agosto

Santa Fe vs. Envigado (7:30 p.m.)