Primeros videos de agresión a hinchas de Once Caldas en Argentina; duros momentos

Once Caldas mantiene viva la ilusión de seguir con vida en la Copa Sudamericana, especialmente después de vencer 1-0 a Huracán en el estadio Palogrande, en Manizales. Ahora deberá sortear el juego de vuelta en Buenos Aires, aunque en la previa, sus hinchas y algunos jugadores no la pasaron nada bien.

Como es costumbre, una noche antes los aficionados acuden al lugar de concentración para hacer el popular banderazo y dejar una voz de aliento a los integrantes del cuerpo técnico y al plantel de futbolistas. De esa manera y ante tal tradición, los fanáticos del blanco blanco no fallaron a la cita y se hicieron presentes en el Hotel Sheraton, en la capital argentina.

Sin embargo, lo que debía ser una fiesta, terminó en disturbios, un evidente caos, bullicio y confusión, ya que la policía local comenzó a lanza gases lacrimógenos para alejarlos del complejo hotelero.

En uno de los videos, se ve a Dayro Moreno, figura e ídolo del Once Caldas, escoltado por los mismos hinchas, mientras le preguntan si se encuentra bien.

"En Buenos Aires, Argentina, hinchas del Once Caldas llegaron a recibir al equipo y denuncian que la guardia nacional intervino con gases lacrimógenos y antidisturbios, señalan que dos jugadores resultaron levemente golpeados, hubo detenidos y adultos mayores y niños afectados", fue la información que entregó el portal regional 'Telecafé'.

Videos de hinchas del Once Caldas en Argentina:

Los hinchas de Once Caldas también estaban haciendo su banderazo y llegó la policía de Argentina a lanzar gases afectando también a los jugadores.

Hora y dónde ver Huracán vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana

Este martes 19 de agosto, el blanco blanco visitará al 'globo' a partir de las 5:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires. El encuentro será transmitido EN VIVO por Directv Sports.