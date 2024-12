Carlo Ancelotti y la peculiar declaración sobre Vinícius Júnior

El italiano Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , ponderó el esfuerzo de Vinícius Junior para recortar plazos en la recuperación de su lesión muscular y poder jugar en Bérgamo contra el Atlanta (2-3), el pasado martes en Liga Campeones, y apuntó a que el brasileño tiene “una humildad bastante rara en un jugador de su nivel”.

“Vinícius sigue siendo el mejor jugador del mundo y con una humildad bastante rara en un jugador de su nivel”, señaló Ancelotti en rueda de prensa. Un Vinícius que estará disponible para el partido en Vallecas contra el Rayo Vallecano de este sábado 3:00 p.m ., al igual que el francés Eduardo Camavinga, tras dos semanas ausente por lesión.

Encuentro “exigente” para el Real Madrid y que Ancelotti espera que sirva de impulso a su equipo de cara a conquistar el segundo título de la temporada, la Intercontinental que disputan el próximo miércoles 18 en el estadio de Lusail (Doha, Catar).

“Es otro partido exigente en este momento de la temporada contra un rival que siempre nos ha costado. Juegan bien, intenso. Pero tenemos confianza de hacer un buen partido. El equipo ha recuperado bien, con un día más, y vamos con toda la ilusión del mundo para sacar tres puntos”, analizó sobre el partido ante el Rayo.

Publicidad

“Contra la Atalanta hemos sacado adelante un buen partido. Un partido difícil, con muchas calidades dentro del partido. Con compromiso y actitud de todos. Ha sido un partido muy completo y nos da más optimismo para el futuro. Empezando por mañana. El miércoles tenemos un partido muy importante, pero tenemos que llegar tras hacer un buen partido mañana”, añadió.

Vinícius Júnior. THOMAS COEX/AFP.

Encuentro ante el Rayo para el que no contará con Mbappé, lesionado en el muslo izquierdo ante la Atalanta. Aunque sí que se espera que viaje a Doha: “Lo de Mbappé no es algo muy serio. No va a estar en el partido y viajará a Catar para ver si, sin riesgo, puede jugar una parte del partido”, dijo.

Publicidad

“Es muy complicado de decir de dónde vienen las lesiones. En los últimos dos parones ha estado aquí, ha descansado y trabajado bien. Su rendimiento ha mejorado mucho. Afortunadamente no es una lesión de larga duración y no va a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos”, completó.

Por otro lado, Ancelotti destacó el compromiso de Bellingham y agradeció a Tchouaméni su “esfuerzo” para jugar de central los dos últimos encuentros, a la vez que le consideró “un pivote defensivo como pocos hay en el mercado”.

“Bellingham es un jugador muy importante. El líder lo eligen los compañeros por la actitud y el ejemplo que puede dar. Es un jugador muy importante porque tiene mucha calidad y compromiso, que es lo que más valora la plantilla”, aseguró.

Formación Real Madrid. TIZIANO BALLABIO/DPPI via AFP.

“Tenemos que agradecer a Tchouaméni, porque está jugando en una posición que no es la suya. Y está mostrando altruismo, sin quejarse y sacando lo mejor que puede. Y haciéndolo muy bien. Y no es casualidad que hayamos ganado dos partidos con él, teniendo en cuenta que no es su posición; por eso agradezco mucho su esfuerzo", indicó.

Publicidad

"Es un pivote fundamental para nosotros, un pivote defensivo como pocos hay en el mercado, pero estamos en emergencia y a veces él tiene que jugar como central, aunque, afortunadamente, hemos encontrado un jugador muy fiable de la cantera como central, como es Raúl”, añadió.