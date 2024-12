"Enemigos íntimos": James Rodríguez y Carlo Ancelotti, cara a cara en la Liga de España

La Liga de España tendrá este sábado un llamativo partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Los focos se ponen sobre este juego más allá del presente de ambos equipos, ya que lo destacado es el reencuentro de James Rodríguez y Carlo Ancelotti. Esta vez, en bandos distintos. Tal ha sido la relevancia de este cara a cara, que la prensa ibérica los bautizó como "enemigos íntimos".

Fue 'Mundo Deportivo' el portal que hizo toda una reseña y registro sobre la relación del '10' colombiano y el director técnico italiano. "Ha sido Ancelotti quien ha sabido sacarle su mejor versión y, por ello, cuando fichaba por un nuevo equipo, trataba de convencer al director deportivo de turno para traerlo. De hecho, durante la etapa de Carlo en el Nápoles (18/19 y 19/20) también lo intentó aunque sin éxito", contaron de entrada.

James y Ancelotti han unido sus caminos en equipos como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, y por eso los datos son reveladores. "Así pues, ambos han coincidido en 119 partidos entre los tres equipos que han compartido en los que James logró firmar 31 goles y dar 38 asistencias. De las cuales, 17 de cada uno de los registros (Es decir, prácticamente la mitad de ellos) fueron en su primera temporada como jugador blanco", añadió el citado medio.

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, y James Rodríguez, luego de la victoria contra Crystal Palace. Getty Images

Ancelotti y la pregunta que lo incomodó antes del juego contra Rayo Vallecano

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se defendió de las críticas que recibe por no rotar a sus futbolistas ante el apretado calendario de su equipo, al asegurar que no reflejan "la realidad" ya que está supeditado a las lesiones, y explicó que "no siempre es positivo" contar con jugadores jóvenes como Endrick "cuando el equipo no está bien".

"Cuando tienes una plantilla de 14 o 15 es muy complicado rotar. Tenemos jugadores muy jóvenes y no siempre es positivo meterles cuando el equipo no está bien. Dicen que Endrick ha jugado poco, que no le damos minutos, bla bla bla… Pero el jugador es muy joven, tiene que adaptarse, mejorar y aprender. Y meterlo cuando el equipo no está bien puede afectar. Todo esto lo tengo que pensar... y bla bla bla", dijo en rueda de prensa.

“No me molesta la crítica porque no es la realidad. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. Y creo que lo estamos haciendo bien a pesar de todas las dificultades. Estamos peleando en todas las competiciones y vamos a pelear, a pesar de las lesiones, que son muchas. Tenemos que evaluar para ver dónde se puede mejorar, porque es una responsabilidad que tenemos", añadió.