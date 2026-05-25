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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El colombiano que lidera la tabla de goleadores del Brasileirao; firmó doblete y está imparable

El colombiano que lidera la tabla de goleadores del Brasileirao; firmó doblete y está imparable

En Gol Caracol le seguimos la pista a un delantero colombiano con gran presente en el fútbol brasileño y que sobresale por encima de figuras como Neymar, Pedro y Gabriel Barbosa.

Por: EFE
Actualizado: 25 de may, 2026
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Kevin Viveros es goleador en Athletico Paranaense.

Corinthians ganó este domingo por 1-0 al Atlético Mineiro sobre el final y tomó un respiro clave en su lucha por salir de la zona de descenso del Brasileirao en la decimoséptima fecha.

A los 87 minutos, cuando el cansancio ya pesaba en ambos lados del campo, el marroquí Zakaria Labyad, quien ingresó desde el banco de suplentes, apareció en el área para mandar el balón al fondo de la red y firmar el resultado definitivo.

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Con este triunfo, el equipo comandado por Fernando Diniz cerró la fecha con 21 puntos y logró abandonar la zona roja de la clasificación.

Su lugar en el grupo de los cuatro últimos lo asumió el Santos, que había caído en la víspera frente al Grêmio.

Además de Santos, primero en la zona de peligro de la Liga, los últimos puestos son para Mirassol, Remo y Chapecoense, en ese orden.

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El Mineiro cuajó una buena actuación en territorio paulista e incluso llegó a celebrar un gol durante la primera etapa, pero luego la jugada fue anulada por el cuerpo arbitral.

La derrota ubicó a los de Eduardo Domínguez en decimosegundo lugar, con 21 puntos, iguales unidades que Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio y el Inter de Porto Alegre.

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En otros juegos de la jornada, Athletico Paranaense superó por 1-2 a Remo en Belém y escaló hasta el cuarto lugar de la clasificación. La figura fue el colombiano Kevin Viveros, quien anotó doblete y llegó a 10 goles en la presente Liga de Brasil, poniéndose en la cima de la tabla de goleadores, tas sobre pasar a figuras como Carlos Vinícius y Pedro.

Kevin Viveros celebró su cumpleaños con un doblete con Paranaense.

Tabla de goleadores del Brasileirao

  1. Kevin Viveros — 10
  2. Carlos Vinícius — 9
  3. Pedro — 9
  4. John Kennedy — 8
  5. Danilo Oliveira — 7
  6. Breno Lopes — 7
  7. Arthur Cabral — 7
  8. Luciano Juba — 7
  9. Gabriel Barbosa — 6
  10. Luciano — 6
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