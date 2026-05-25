Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 16

La etapa 16 del Giro de Italia 2026 será de montaña enteramente en territorio suizo, muy corta. Tras una primera parte en ligera subida se entra en un circuito de 22 km, con dos pasos, caracterizado por dos subidas en secuencia de las cuales la segunda, Leontica, es exigente. Terminado ese circuito se entra en el valle del San Gotardo, con una aproximación siempre en subida hasta Faido, donde comienza la subida final de 12 km.

Últimos km

Los últimos 12 km en subida con un brevísimo falso llano en Campello. Últimos 3 km en torno al 8%, con sus rampas más duras (13%) dentro del último kilómetro. Recta final de 100 m sobre asfalto de 7 m de anchura.

Bellinzona

Capital del Cantón del Tesino, Bellinzona ocupa una posición estratégica a la entrada de las principales vías alpinas que conectan el norte y el sur de Europa, en particular los pasos del San Gottardo, el San Bernardino y el Lucomagno. La ciudad es célebre por su excepcional sistema defensivo medieval, compuesto por los castillos de Castelgrande, Montebello y Sasso Corbaro, reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El centro histórico conserva un trazado compacto, con plazas y edificios civiles que reflejan el papel administrativo de la ciudad.

Carí

Carì es una localidad de montaña del Cantón del Tesino, situada en el municipio de Faido, en la alta Leventina. Se alza sobre una amplia terraza alpina a más de 1.600 metros de altitud, en una posición soleada y panorámica respecto al valle subyacente. Históricamente ligada al pastoreo y a la vida rural de montaña, Carì se desarrolló a lo largo del siglo XX como estación turística, en particular para los deportes de invierno. Hoy es frecuentada también en la temporada estival, gracias a un entorno natural íntegro y a una red de senderos que atraviesan praderas y laderas montañosas.

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Perfil y altimetría de la etapa 16 del Giro de Italia 2026

Hora y dónde ver la etapa 16 del Giro de Italia 2026

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Fecha: martes 26 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.