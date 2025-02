Carlos Romero, jugador de Espanyol, y su temible patada a Kylian Mbappé: “Fue un poco fea”

El lateral del Espanyol Carlos Romero explicó, tras el encuentro contra el Real Madrid en el RCDE Stadium (1-0), que intentó "frenar a Mbappé" como pudo en la segunda mitad, una jugada por la que vio tarjeta amarilla, pese a que el rival reclamaba expulsión directa.

En declaraciones a DAZN, el blanquiazul valoró la acción: "Creo que ha sido un poco fea, no me ha gustado y le he pedido perdón. Se ha quedado ahí, no va a más y ya está".

Por otra parte, Romero se mostró muy satisfecho por una victoria clave en LaLiga EA Sports. "Esto nos da la vida. Veníamos haciendo buenos partidos y sabíamos que había que sufrir. Nuestra gente nos da un plus", comentó.

Finalmente, el defensa aplaudió el trabajo del portero Joan García, clave en el triunfo frente al Real Madrid: "Es un porterazo, va ser de los mejores de Europa y es fundamental para nosotros".

El Espanyol dio la sorpresa en la Liga española al imponerse -con un gol del propio Romero- al puntero del torneo, el Real Madrid, que ahora sólo aventaja en un punto al segundo clasificado, el Atlético de Madrid, con el que se medirá la próxima semana en un derbi con el liderato en juego.

Acá las declaraciones de Carlos Romero sobre su patada a Kylian Mbappé:

Romero received a yellow card for this tackle on Mbappé. pic.twitter.com/qmXZ8nZe3T — ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2025