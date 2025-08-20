A Wilmar Roldán le dan ‘palo’ en Argentina tras su arbitraje en Racing vs. Peñarol

El duelo entre Racing de Avellaneda y Peñarol de Uruguay, disputado en el estadio Juan Domingo Perón, terminó siendo un partido vibrante dentro y fuera del terreno de juego. El conjunto argentino, dirigido por Gustavo Costas, se impuso 3-1 con un doblete de Adrián Martínez y otro gol de Franco Pardo. Por el lado del ‘carbonero’, Nahuel Herrera marcó el descuento. Más allá del resultado, el encuentro estuvo cargado de polémicas que pusieron en el centro de la escena al árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien recibió fuertes críticas desde Argentina y Uruguay.

Con esta victoria, Racing aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un choque en el que también tuvo protagonismo el colombiano Duván Vergara, actual jugador del equipo de Avellaneda. Sin embargo, la atención de los medios no se centró únicamente en la actuación futbolística, sino en las decisiones arbitrales que marcaron el rumbo del partido.

Wilmar Roldán en el ojo del huracán

Árbitro Wilmar Roldán es criticado por sus decisiones en Racing vs. Peñarol AFP

Publicidad

El juez colombiano fue designado para dirigir este compromiso, pero su desempeño rápidamente se convirtió en blanco de cuestionamientos. Una de las principales controversias ocurrió en el minuto 80, cuando, con el partido igualado 1-1, Adrián Martínez cayó dentro del área tras un contacto con Emanuel Gularte. Roldán sancionó penalti, una decisión que generó airadas protestas de los uruguayos. El propio Martínez ejecutó y anotó, lo que permitió a Racing igualar la serie y forzar un desenlace favorable en los minutos posteriores.

El malestar de Peñarol fue inmediato. Medios como 'TyC Sports' destacaron las declaraciones de David Terans, quien expresó que el equipo se sintió directamente perjudicado: “Siento que nos echaron”, aseguró, en referencia a lo que consideró un arbitraje desequilibrado.

❌NO ES PENAL



El jugador "Maravilla Martínez" de Racing siente el contacto de Gularte y se deja caer.



Error grande del árbitro Wilmar Roldán que sanciona penal y del VAR🖥️ Juan Lara que no corrige e inciden directamente en el resultado del partido🤦pic.twitter.com/fWxo2smtUD — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) August 20, 2025

Publicidad

La segunda gran polémica llegó a los 86 minutos, cuando Marcos Rojo, que ya había sido sustituido, fue expulsado desde el banquillo debido a sus reclamos desmedidos contra las decisiones de Roldán. Esta acción generó desconcierto, ya que el defensor de 35 años solo puede disputar la Copa Libertadores con Racing, al no haber sido inscrito en el torneo argentino tras su salida de Boca Juniors. El diario 'Olé' tituló al respecto: “La inverosímil expulsión de Marcos Rojo ante Peñarol”.

¡ROJA A MARCOS R. EN EL BANCO DE SUPLENTES!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ncWO1dEZ1l — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Tras el compromiso, incluso Gustavo Costas, técnico de Racing, habló sobre lo ocurrido. Si bien respaldó el penalti sancionado —“Para mí fue, le pega un codazo en la nuca”— también admitió que le sorprendió la expulsión de Rojo: “No dijo nada. Le sacó amarilla, se dio vuelta y lo echó. Me sorprendió”, señaló el entrenador.

La polémica actuación de Wilmar Roldán ha reabierto el debate sobre el nivel del arbitraje sudamericano y, en particular, sobre la influencia que puede tener un juez en partidos decisivos de la Copa Libertadores. Para muchos, más allá del buen triunfo de Racing, el partido quedará recordado por las decisiones que encendieron la polémica.