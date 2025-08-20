Publicidad

A Edwin Cardona le recordaron polémico gesto con Selección Colombia, tras expulsión con Nacional

Los internautas no perdonaron a Edwin Cardona por su expulsión contra Sao Paulo y recapitularon un lamentable suceso que vivió con la Selección Colombia en un partido de fogueo.

Edwin Cardona habría tenido pelea en partido de Atlético Nacional.jpg
Edwin Cardona, en medio de otra polémica.
Foto: Atl. Nacional.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 12:48 p. m.