A Edwin Cardona le recordaron polémico gesto con Selección Colombia, tras expulsión con Nacional

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de perder 4-3 en penaltis con Sao Paulo y el principal señalado es Edwin Cardona. En la ida, el volante erró dos penaltis y en la vuelta fue expulsado a los 72 minutos inmediatamente después del gol de Alfredo Morales que supuso el empate definitivo en los 90 minutos. Los aficionados no perdonaron al volante y le recordaron un polémico gesto que tuvo hace unos años cuando jugaba con la Selección Colombia.

Cardona fue uno de los jugadores que hizo parte de largo proceso de José Néstor Pékerman en el combinado 'tricolor'. Si bien no asistió a los Mundiales de 2014 y 2018, tuvo apariciones importantes en las Eliminatorias y en varios encuentros de preparación. Fue en esa etapa que vivió un lamentable suceso que le dio la vuelta al planeta fútbol.

El 10 de noviembre de 2017, la Selección Colombia enfrentó a Corea del Sur, en medio de una gira por Asia. Los 'tigres de oriente' ganaron 2-1 con doblete de Heung min Son, mientras que los 'cafeteros' descontaron por medio de Duván Zapata. Más allá de la derrota, el encuentro fue noticia por un tenso momento que protagonizo Cardona.

A los 62 minutos, James Rodríguez intentó levantar de la grama a Kim Jin-su, pero terminó recibiendo un empujón de Ki Sung-yueng. Por esa situación se generó una gran rencilla en la que Cardona hizo un gesto con sus ojos burlándose de las facciones de los surcoreanos. Si bien el juez central no vio lo ocurrido, en diciembre de ese mismo año la FIFA sancionó con 5 partidos al volante, puesto que todo se vio claramente en televisión. "No quise faltarle el respeto a nadie, a un país o una raza, pero si alguien se siente ofendido, o lo interpreta en ese sentido, lo siento", fue el mensaje del futbolista a modo de disculpa.

Cardona se quedó afuera de un Mundial por hacerle esto a un coreano en un partido amistoso

Cardona no sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Colombia desde el pasado 10 de julio cuando jugó los primeros 45 minutos, en la victoria 3-2 contra Perú, por el tercer puesto de la Copa América de Brasil 2021. El nacido en Medellín ha marcó seis goles y dio seis asistencias en 45 encuentros disputados con el combinado nacional.

Ahora solo queda esperar si levanta de nuevo su nivel en Atlético Nacional y tiene su momento de redención con los exigentes aficionados 'verdolagas'.