Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 18; Egan Bernal se salvó

El Giro de Italia 2026 no para de sorprender, regalar jornadas para la historia y poner a latir los corazones de los amantes del ciclismo con fuerza. Este jueves 28 de mayo, se llevó a cabo la etapa 18, que contó con 171 kilómetros de recorrido, un puerto de tercera y otro de cuarta, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, lo que parecía ser un día tranquilo, pero no lo fue. Caídas, nerviosismo, cortes, altas temperaturas y la fuga, le pusieron 'picante' a la fracción. Eso sí, finalmente, el pelotón llegó en conjunto y todo se definió en un apasionante embalaje, donde el ganador fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Así las cosas, la clasificación general no sufrió cambios. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), con un tiempo acumulado de 70h 44' 04'', sigue en lo más alto, portando la 'maglia rosa' y acercándose a su tan anhelado título. Recordemos que es la única de las tres grandes que aún no tiene en su palmarés. Después, en la segunda plaza, aparece Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 4' 03''. Por último, en la tercera posición, el podio es completado por Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4' 27''. Razón por la que la lucha por esos cajones está apasionante, a falta de solo tres fracciones para que baje el telón.

Respecto a los colombianos, el mejor sigue siendo Egan Bernal (Netcompany INEOS), gracias a que siempre se mantuvo junto con los candidatos a coronarse campeón. De esa manera, aparece en el puesto 11, a nueve minutos y 44 segundos de la parte alta, donde aparece Vingegaard. Eso sí, 'el joven maravilla' no tiene como objetivo hacerse con el título, sino servir de gregario para su compañero, Arensman. La buena noticia es que se salvó, estuvo atento y evitó quedar enredado en las caídas de Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl Trek) y Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), quienes terminaron en el suelo en diferentes momentos.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 18 del Giro de Italia 2026 Twitter del Netcompany INEOS

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 18

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 70h 44' 04''

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 4' 03''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – a 4' 27''

4. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 5' 00''

5. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – a 5' 40''

6. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – a 7' 09''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – a 7' 14''

8. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – a 7' 57''

9. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 8' 34''

10. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – a 9' 20''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – a 9' 44''

