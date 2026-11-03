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Gol Caracol  / Piqué, dueño del Andorra, conmocionado por muerte de Jesús de Miguel; "lo siento con el alma"

Piqué, dueño del Andorra, conmocionado por muerte de Jesús de Miguel; "lo siento con el alma"

Después del choque del lunes pasado entre De Miguel y el arquero Owono, la prensa española informó sobre la presencia de Piqué, en el hospital al que fue llevado el jugador de Tenerife.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Gerard Piqué pasó curioso momento en redes sociales, durante la ceremonia del Mundial.
Gerard Piqué pasó curioso momento en redes sociales, durante la ceremonia del Mundial.
Foto: AFP.

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra. La noticia ha conmocionado no solamente al balompié ibérico, sino también en el resto del mundo-

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"Desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento", de De Miguel, que tuvo que ser ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra Jesús Owono.

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Las imágenes del hecho impresionaron desde el primer momento y de inmediato se sintieron y se le leyeron voces de solidaridad con el club, y con los familiares del futbolista.

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Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

Jesús de Miguel Tenerife
Jesús de Miguel, jugador del Tenerife
Transmisión

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"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

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"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

Según medios españoles, Piqué se habría dirigido al hospital al que fue trasladado el futbolista después del suceso acontencido en medio del compromiso del lunes pasado.

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Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

En las redes sociales del Real Madrid se observó a los jugadores de los 'merengues' realizando un minuto de silencio en memoria de De Miguel.

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También la Federación Española y en general todo el mundo del fútbol español han mostrado su pésame por la muerte de De Miguel.

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De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

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