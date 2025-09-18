Chasco de jugador expulsado en Rusia; regaló su camiseta, el VAR reversó la roja y todo cambió

Akhmat Grozny cayó 2-1 en su visita al Zenit de San Petersburgo, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa de Rusia. Sin embargo, en las redes no se comentó el partido, sino un curioso momento que fue motivo de risas en el estadio Krestovski.

En las postrimerías del partido, en el minuto 95, Nader Ghandri, jugador del Akhmat Grozny, fue expulsado por el árbitro del encuentro, a lo que este reaccionó incrédulo frente a lo que le parecía una mala decisión. Ghandri, no tuvo más remedio que dejar la cancha, no sin antes dejarle su camiseta a un aficionado que se la pidió en la tribuna.

Pero lo increíble llegó después, el VAR llamó al árbitro para que fuera a revisar la jugada, y este dio reversa a su decisión, por lo que llamó de vuelta al jugador del Akhmat. No obstante, Ghandri no podía regresar a la cancha sin camiseta, por lo que tuvo que pedirle al aficionado, al que le había regalado su camiseta, que se la devolviera, dejando en los presentes un gracioso momento que quedó plasmado en las redes sociales.



Vea el curioso momento