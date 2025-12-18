Jugador de Selección Colombia le hizo 'guiño' a equipo de Liga BetPlay: "Quiere cumplir su sueño"

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa BetPlay por tercer año consecutivo. Los dirigidos por Diego Arias se impusieron en el clásico paisa frente a Independiente Medellín por 1-0, gracias a la anotación de Andrés Román.

El título número 37 del conjunto antioqueño llegó en medio de rumores sobre la salida de varios jugadores del club. Entre los más sonados está el de Marino Hinestroza, de quien en Argentina dan por hecho que en 2026 jugará para Boca Juniors.

¿Jugador de Selección Colombia le hizo ‘guiño’ a Nacional?

Wilmar Barrios, en México vs. Colombia, en partido preparatorio Getty Images

En los últimos días, el lateral derecho de la Selección Colombia, Santiago Arias, ha sido relacionado con el ‘verdolaga’, luego de finalizar su contrato con el Bahía de Brasil.



Sin embargo, en medio de la celebración del título de la Copa Colombia, otro futbolista que hizo parte del proceso de Néstor Lorenzo se hizo viral en redes sociales por una serie de comentarios.

El protagonista es Wilmar Barrios, actualmente jugador del Zenit de Rusia, club en el que milita desde 2019. El volante, de 32 años, comentó una publicación de Jorman Campuzano.

El exjugador de Deportes Tolima y Boca Juniors escribió: “Algún día como tú, niño. Felicidades”, a lo que Campuzano respondió: "Usted quiere venir a cumplir su sueño 💚💚💚 Yo te prometo atún con taja 🤣🤣”.

Acto seguido, miles de seguidores reaccionaron a la publicación y se sumaron al pedido de Campuzano para que Barrios, en un futuro, se enfunde la camiseta de Atlético Nacional.

Cabe recordar que en 2023, en charla con el influencer 'Polibamba', el jugador cartagenero reveló los equipos en los que le gustaría jugar en Colombia.

“Atlético Nacional, que es un sueño de niño, y otro es Junior”, dijo en su momento Barrios.



Números de Wilmar Barrios

En la presente temporada con el Zenit, Wilmar Barrios ha disputado, en todas las competiciones, un total de 20 partidos, en los que registra una asistencia.