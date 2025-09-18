"Como va, Dayro Moreno va a jugar hasta los 50 años; el cuerpo de él no es algo normal"

Dayro Moreno volvió a ser la gran figura de Once Caldas, que puso un pie en la semifinal de la Copa Sudamericana tras imponerse 2-0 en el juego de ida como visitante, con doblete del delantero tolimense que recientemente cumplió 40 años.

Con sus anotaciones frente al conjunto ecuatoriano, Dayro Moreno se consolidó como máximo goleador del torneo con 10 tantos, una cifra que lo hace inalcanzable y que enaltece su gran presente, el mismo que lo llevó a vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia después de nueve años.

"Feliz por lo de Dayro, cada vez haciendo historia"

Dayro Moreno. Foto: Once Caldas.

Publicidad

Una voz autorizada para hablar de Dayro Moreno y Once Caldas es la del exjugador Arnulfo Valentierra, quien desarrolló gran parte de su carrera en el ‘blanco-blanco’ de Manizales, con el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2004.

En diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Bluradio' se refirió al presente de su excompañero: "Feliz por lo de Dayro, cada vez haciendo historia, feliz por Once Caldas, habíamos pensado que solamente era la Libertadores, un equipo de estos en la cima nos da orgullo de haber pertenecido a un club tan grande".

Publicidad

Y añadió: "En el primer gol, hay que ver la jugada cómo empezó, no se desesperaba por ir a buscar el arco, distraen a los jugadores de Independiente y dejaron suelto a un jugador como es Dayro".

Así mismo, el barranquillero remarcó la persistencia de Moreno: "Es impresionante, él tuvo un renacer, la penúltima vez que estuvo en el Once no salió muy bien, pero ya cuando regresó lo hizo como el ave fénix, ha dado muchas alegrías, la historia de Once Caldas plasmada en él, como se desvive por eso, así como va a los 50 años jugando

En cuanto a la condición física del máximo goleador del fútbol colombiano, dijo: "Hay cuerpos que uno no sabe cómo explicarlo, Dayro es uno de ellos. Lo conocemos desde niño, desde cuando debutó y se le veía rebeldía. El cuerpo de él no es normal, no todo el mundo la tiene. Antes te duraban hasta los 35 o 37 años, ya te estaban mirando feo. Cada vez es más niño, corre más que uno que está empezando. Es algo impresionante".



¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera volverán a tener acción el viernes 19 de septiembre, cuando se enfrenten al América de Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025. El partido se disputará en el estadio Pascual Guerrero y comenzará a las 8:10 p. m. (hora colombiana).