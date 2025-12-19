Confirmado el fixture de la Liga BetPlay I-2026 con clásicos y duelos destacados

Luego de la consagración de Junior como campeón de la Liga BetPlay II-2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ya comienza a trazar el camino del fútbol profesional para el próximo año. Con la mira puesta en el primer semestre de 2026, el ente rector dio a conocer el fixture oficial para el primer semestre del próximo año, un calendario que desde sus primeras fechas promete emociones fuertes y varios duelos de alto calibre.

Tal como se aprobó en la última asamblea, el campeonato mantendrá el formato ya conocido: una fase inicial de 'Todos Contra Todos', seguida de playoffs entre los mejores clasificados y una final disputada a ida y vuelta, sistema que ha generado expectativa y competitividad en las últimas ediciones del torneo.

Fixture Liga BetPlay l-2026 Dimayor

La primera jornada traerá consigo un atractivo especial, ya que se repetirá el duelo de la final del segundo semestre de 2025. El Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, recibirá en el estadio Metropolitano al Deportes Tolima, reviviendo una serie que aún permanece fresca en la memoria de los aficionados.

Para la segunda fecha, uno de los encuentros más llamativos será el choque entre Millonarios y Junior. Mientras que en la sexta jornada, el América de Cali será local frente a Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero.

El calendario también deja marcados varios clásicos y enfrentamientos esperados. Atlético Nacional y Millonarios, que se verán las caras en la primera fase de la Copa Sudamericana, se cruzarán en la Liga durante la fecha 12, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. En esa misma jornada, Deportivo Cali será local frente a América, en una nueva edición del clásico vallecaucano.

La fecha 16 estará cargada de emociones, con dos clásicos tradicionales en simultáneo: el capitalino entre Santa Fe y Millonarios, y el antioqueño, donde Atlético Nacional visitará al Independiente Medellín.

Finalmente, Dimayor anunció que en los próximos días se darán a conocer las fechas y horarios oficiales de cada compromiso. Además, como parte de las novedades reglamentarias, la asamblea aprobó ampliar el número de jugadores inscritos por club a 25 y autorizó que, desde este primer semestre, los equipos puedan alinear hasta cuatro futbolistas extranjeros, medida que busca fortalecer la competitividad del campeonato.