"Estoy feliz con el título por Junior, por Barranquilla, por la gente, por el rol que cumplí"

Junior de Barranquilla se coronó campeón con autoridad de la Liga BetPlay II-2025 tras imponerse en la final a Deportes Tolima, al que derrotó 3-0 en el partido de ida y 1-0 en la vuelta, disputada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Una de las grandes figuras del título fue Teófilo Gutiérrez, quien, a sus 40 años, se convirtió en una pieza clave para bordar la estrella número 11 en el escudo del equipo de sus amores.

“Cuando volví a Junior, sabía que no iba a hacer lo mismo”

Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla Colprensa

En diálogo con el programa ‘ESPN 90’, Teófilo Gutiérrez compartió sus sensaciones tras conquistar su tercer título de Liga con Junior de Barranquilla.



“Muy tranquilo, ya los años y los títulos te dan la prudencia, la tranquilidad, porque siempre he confiado en Dios y en la plena confianza en mí y en el trabajo. Dos días de furor y hay que tener otras prioridades”, fueron algunas de las declaraciones del delantero.

Y añadió: “Se disfrutan un poco más los primeros, por la mochila que uno lleva. Creo que todos son iguales, todos tienen un condimento, algo especial. Estoy muy feliz ahora por Junior, por Barranquilla y por la familia. En especial por mí, por el rol”.

Del mismo modo, el nacido en el barrio La Chinita (Atlántico) reveló que no fue una tarea sencilla aceptar no tener el mismo protagonismo que en etapas anteriores de su carrera.

“Cuando volví a Junior, sabía que no iba a hacer lo mismo, pero entendí mi rol (…) no fue fácil para mí porque soy un jugador muy competitivo, pero hay que trabajar en la parte psicológica y eso me trajo muy buenos resultados. La técnica la tengo, la parte física la trabajo un poco, pero hay cosas que no se pierden: la visión, el juego, la picardía, la ubicación, el buen pase. Me tocaba hablar mucho en el camerino (…) hay cosas que solo te las da lo vivido”.

Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla - Foto: Junior

Por otro lado, ‘El Perfume’ se refirió al desempeño del equipo durante los cuadrangulares, en los que enfrentaron a Independiente Medellín, Atlético Nacional y América de Cali.

“Para mí, ningún partido del cuadrangular fue difícil. Los equipos grandes, cuando van a quedar campeones, tienen que ganarle a todos (…) el rival a vencer era Nacional, porque tiene jugadores de jerarquía, una nómina amplia y juegan muy bien. Acá, de local, había que liquidar la serie”.

Finalmente, tuvo palabras de admiración para el técnico del Deportes Tolima, Lucas González: “Quiero felicitar al entrenador del Tolima porque tiene una idea muy clara y tiene que cuidar eso. Yo estaba observando el partido en el banco y cómo le hablan los jugadores, eso es muy clave. Ojalá en la Copa Libertadores pueda hacer un lindo papel y hay que empujarlo, porque es colombiano”.



Números de Teófilo Gutiérrez

En 2025, con la camiseta del Junior, Teófilo Gutiérrez disputó, en todas las competiciones, un total de 40 partidos, con un registro de dos goles y cuatro asistencias.