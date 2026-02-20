Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Bogotá, sede de importante evento de BMX freestyle con presencia de deportistas olímpicos

Bogotá, sede de importante evento de BMX freestyle con presencia de deportistas olímpicos

Riders del equipo local, leyendas del BMX freestyle y Queen Saray Villegas, como principal figura, tras brillar en París 2024, prenden la fiesta en la capital del país.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de feb, 2026
Queen Saray Villegas, deportista colombiana de BMX freestyle, en los Juegos Olímpicos de París 2024
