Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 3; Egan Bernal sufrió

Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 3; Egan Bernal sufrió

En la llegada a población de Valpuesta, el colombiano Egan Bernal se quedó relegado y cedió casillas en la Vuelta a Burgos. Sorpresivo nuevo líder en la carrera.