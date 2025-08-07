Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 3; Egan Bernal sufrió

Publicidad
Este jueves festivo, se disputó la tercera jornada de la Vuelta a Burgos y era la primera gran prueba de los escaladores, con el ascenso a Puerto de Orduña. El ganador del día fue el francés Leo Bisiaux, quien llegó en solitario a la meta; mientras que el colombiano Egan Bernal tuvo problemas para aguantar el ritmo de los favoritos y terminó cruzando en la casilla número 13.
En la clasificación general, el español Roger Adria, quien fue el ganador de la primera jornada, cedió posiciones en la montaña y le cedió la camiseta morada al propio Bisiaux, quien ya le saca 22 segundos a Giulio Pellizzari, quien es el principal escolta.
Por su parte, el hombre nacido en Zipaquirá logró conservar su lugar entre los 10 primeros corredores de la clasificación general; pero cayó dos posiciones y ahora es décimo en la competencia, a 53 segundos del líder de la competencia.
|Puesto
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|12:46:29
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+0:22
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates - XRG
|+0:26
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|,,
|5
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|+0:40
|6
|Giovanni Aleotti
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|,,
|7
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|,,
|8
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|,,
|9
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|+0:52
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|+0:53