Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 3; Egan Bernal sufrió

Este jueves festivo, se disputó la tercera jornada de la Vuelta a Burgos y era la primera gran prueba de los escaladores, con el ascenso a Puerto de Orduña. El ganador del día fue el francés Leo Bisiaux, quien llegó en solitario a la meta; mientras que el colombiano Egan Bernal tuvo problemas para aguantar el ritmo de los favoritos y terminó cruzando en la casilla número 13.

En la clasificación general, el español Roger Adria, quien fue el ganador de la primera jornada, cedió posiciones en la montaña y le cedió la camiseta morada al propio Bisiaux, quien ya le saca 22 segundos a Giulio Pellizzari, quien es el principal escolta.

Por su parte, el hombre nacido en Zipaquirá logró conservar su lugar entre los 10 primeros corredores de la clasificación general; pero cayó dos posiciones y ahora es décimo en la competencia, a 53 segundos del líder de la competencia.

